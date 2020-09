Plötzlich obdachlos: Die Malteser helfen

Nach einem Wohnungsverlust durch ein Feuer oder Hochwasser bieten die Wetzlarer Malteser den Betroffenen Hilfe und Unterkunft, bis eine längerfristige Lösung gefunden ist. Foto: Malteser

WETZLAR (red). Keiner erwartet so etwas in seinem Leben, treffen kann es dennoch jeden. Man muss plötzlich und ohne Zeit zur Vorbereitung die eigenen vier Wände verlassen, beispielsweise, weil es brennt, eine Gasleitung leckt oder nach einem Erdbeben Einsturzgefahr besteht. Dann sind die ehrenamtlichen Helfer der Malteser Tag und Nacht zur Stelle. Die sogenannte "ortsfeste Betreuungsstelle" ist ein Ort, an dem Menschen in solchen Fällen Hilfe erhalten, wenn sie nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen konnten.

Psychosoziale Versorgung

ist wichtiger Teil der Arbeit

"Wir versorgen die plötzlich obdachlosen Menschen mit Hygieneartikeln, einem warmen Essen und einem Schlafplatz, bis sie einen Schlafplatz bei Freunden oder im Hotel gefunden haben", erklärt Anna-Lena Toczek. Die junge Gesundheits- und Krankenpflegerin ist seit drei Jahren die Gruppenführerin der Wetzlarer Betreuungsstelle und sorgt für die ständige Einsatzbereitschaft der Einheit. Im Malteser-Zentrum in Wetzlar finden bis zu 25 Personen Platz, um für acht Stunden untergebracht zu werden. Auch die Möglichkeit, sich zu duschen und zu schlafen, ist gegeben.

"Neben den betreuenden Tätigkeiten ist auch die psychosoziale Versorgung der untergebrachten Menschen ein wichtiger Teil unserer Arbeit", so Toczek. Viele der Betroffenen seien nach solch einem einschneidenden Ereignis stark psychisch belastet. "Deshalb sind unsere Helfer auch in diesem Gebiet geschult, um den Betroffenen zuzuhören und einfühlsam zu reagieren", sagt Toczek. Die Einheit der Malteser, die auf Anfrage der Feuerwehr alarmiert werden kann, besteht komplett aus ehrenamtlichen Einsatzkräften. Ihr Einsatz ist für Betroffene kostenlos.