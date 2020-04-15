Lokales

Wetzlar

plus
Mittwoch, 15.04.2020 - 12:55
3 min

Plötzlich systemrelevant

Hamsterkäufe, Hygieneregeln und eine hohe Arbeitsbelastung. Für Angestellte in Supermärkten ist das nun Alltag. Wir haben nachgefragt, wie sich die Arbeit durch Corona verändert hat.

Von Patryk Kubocz
Einkaufen in Zeiten der Corona-Krise: Für Menschen, die im Verkauf arbeiten, sei es bei Einzelhändlern oder beim Discounter, bedeutet das aktuell eine hohe Belastung. Damit die Versorgung der Kunden funktioniert, sind sie derzeit besonders gefordert. (Foto: imago/Krause)

Einkaufen in Zeiten der Corona-Krise: Für Menschen, die im Verkauf arbeiten, sei es bei Einzelhändlern oder beim Discounter, bedeutet das aktuell eine hohe Belastung. Damit die Versorgung der Kunden funktioniert, sind sie derzeit besonders gefordert. (Foto: imago/Krause)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+I0IHJxkOHwjiLw5SplOeLJ5hVUMiovOUoZB8L2ftp3OlMJAbMJ4fVUqypvOxMKW6MJy0VTygVRuioJIiMzMcL2HtLKWvMJy0MJ4tMTSlMv4tIzyyoTHtGJIhp2AbMJ4toaI0rzIhVTEcMKAyVR3QgzqfnJAbn2IcqPjtraIgnJ5xMKA0VUcynKE3MJymMF4tET9wnPOyplOanJW0VRWypaIzp2qlqKOjMJ4fVTEcMFOxLKZtozywnUDtn8B2oz5yov4tVyA5p3EyoKWyoTI2LJ50VvO3MKWxMJ4tnzI0raDtnzIhMFOaMJ5uoz50YPOxnJHtoz9wnPO2o3Vtq2IhnJqyovOKo2AbMJ4tnZBxqJMcMlQQiTWypaAynTIhVUq1pzEyovOSnJ56MJkbLJ5xMJkmn2S1MzkyqKEyYvOJMKWej6E1MzIlVUIhMPOYLKAmnJIlMKVtnJ4tH3IjMKWgj6Eln3EyovO1ozDtLzIcVREcp2AiqJ50MKWhVUElo3E6MJ4tMTIgVSMcpaImYPO1oFOxMKVtDzI2j7Mfn2IlqJ5aVTIcovOuqJAbVUqynKEypzucovOvpzIcqTImVSqupzIhLJ5aMJWiqPO6qFOvnJI0MJ4hVSAcMFObLJWyovOynJ5yovOynJqyozIhVRWfnJAeVTS1MvOxnJHtF3Wcp2HtYFO1ozDtLKIzVTEyovOIoJquozptMTIlVR1yoaAwnTIhVTEuoJy0Yt==
VxygVRqlo8BsMJ4tqJ5xVRquoacyovObLKDtp2ywnPOxMKVtDzIlqJLtozywnUDtp28tp2IbpvO2MKYQcT5xMKW0YvOBLKGQiUWfnJAbVUOup3AyovO3nKVtnzI0raDtoJIbpvOuqJLfVTuuoUEyovOOLaA0LJ5xVUIhMPO0pzSaMJ4tEJyhq2IanTShMUAwnUIbMFjtoJShL2uyVUAiM2SlVR1up2gyovjtLJWypvOxnJHtDJWfj6E1MzHtp2yhMPOcoJ1ypvOho2AbVTqfMJywnPVfVUAuM3DtMJyhMKVfVTEypvOyplO3nKAmMJ4toKImpl4tETIlVR1uoz4fVTEyp3AyovOOpzWynKEaMJWypvO1oFOOoz9hrJ1cqZBxqPOvnKE0MKDfVTSlLzIcqTI0VUAynKDtFzSbpzIhVTWynFOynJ5yoFOapz/Qa2IhVREcp2AiqJ50MKVhVRSfoTImVTMup3Dtq2yyVTygoJIlYPNvLKIwnPO3MJ5hVT1ynUVtraHtqUIhVTymqPVfVUAuM3DtMTIlVSMypziQcUIzMKVh
DKIwnPOxMKVtI2I0rzkupzIlVSWyM2yiozSfoTIcqTIlVTEyplORnKAwo3IhqTIlplOanJW0VTShYPOxLKAmVTEypvOGL2u3MKWjqJ5eqPOmMJyhMKVtDKWvMJy0VUAcL2ttLKIzVTEyovOJMKWeLKIzVUMypzkuM2IlqPObLJWyVUIhMPOuqJLtMTyyVRIcozuuoUE1ozptMTIlVTWyp3EynTIhMTIhVRu5M2yyozI2o3WmL2ulnJM0MJ4fVTEcMFOmnJAbVT5iL2ttoJIbpvO2MKWmL2wQcUWzqPObLJWyov4=
EKVtMKWeoZBxpaDfVUquplOcovOxMJ4tEzyfnJSfMJ4tM2KQcT5xMKW0VUq1pzEyYPO1oFOxnJHtGJy0LKWvMJy0MKVtraHtp2Abj7k0rzIhBvNvETIlVRgup3AyozSlLzIcqUAjoTS0rvO3qKWxMFO1oJqyp3EuoUEyqP4tI2IcqTIlnTyhVUq1pzEyovO1ozDtq2IlMTIhVTEcMFOAnKEupzWynKEypvObnJ5mnJAbqTkcL2ttMTIlVRu5M2yyozIlMJqyoT4tM2ImL2u1oUDhVRImVTqcLaDtMTy2MKWmMFOcoaEypz5yVREin3IgMJ50MFO1ozDtHTkun2S0MFjtqJ0tMTyyVR1cqTSlLzIcqTIlVUc1VUAyoaAcLzyfnKAcMKWyov4vVSc1MTIgVT3QiUAmqTIhVUAiq29boPOxnJHtIzIlo3WxoaIhM2IhVTSfplOuqJAbVTEcMFOSoKOzMJufqJ5aMJ4tMTIlVTIcoacyoT5yovOGqZBxMUEyVUIhMPOUMJ1ynJ5xMJ4tqJ1aMKAyqUc0VUqypzEyovjtMTyyVUAcL2ttqz9hVRMcoTyuoTHtraHtEzyfnJSfMFOxqKWwnTS1plO1oaEypaAwnTIcMTIhVTiQgz5hMJ4h
I29vMJxtp2ywnPOuLzIlVTEcMFOvMJyxMJ4tF29foTIaMJ4tMJyhnJptp2yhMPjtMTSmplNvMTyyVT1ynKA0MJ4tF3IhMTIhVUAcL2ttqz9lLzyfMTkcL2ttqzIlnTSfqTIhYvOGnJHtnTSfqTIhVTS1L2ttMTIhVT7QgaEcM2IhVRSvp3EuozDtMJyhYPO2MKWbLJk0MJ4tp2ywnPOlMKAjMJg0qz9foPO1ozDtrzIcM2IhVSMypaA0j6EhMT5cplOzj7klVTEcMFOun3E1MJkfMFOZLJqyYvVtIJ52MKWmqZBxozEhnKZtM2yvqPOyplOuLzIlVTI0q2RtMfB8pvOTLJ1coTyyozIcoziQcUIzMGbtVx11p3ZtoJShVT5iL2ttnJ4tE3W1pUOyovOynJ5eLKIzMJ4fVTS1L2ttLJkmVRMuoJyfnJH/VRywnPOxMJ5eMFjtMTSmVTIlnZB2nUDtoaIlVUIhofB2qTyaVTEuplOWozMyn3Eco25mpzymnJgiVvjtp2SaqPOxMKVtIzIln8BxqJMypv4=
E2IaMJ7QiTWypvOVLJ1mqTIlMJyhn8BxqJMyovOxMKVtF3IhMTIhVUMypaElMKEyovOxnJHtIzIln8BxqJMypvOynJ5yVTqyoJIcoaAuoJHtqJ5xVTgfLKWyVR1ynJ51ozpfVTEcMFOfLKI0MKD6VPWVLJ1mqTIln8BxqJMyVUAcozDtqJ5hj7M0nJptqJ5xVT51pvOxqKWwnPOxnJImMFOeo21gqPOyplQQiTWypzuuqKO0VUc1VTEyovOSozqjj6Emp2IhVTWynFOHo2yfMKE0MJ5jLKOcMKVfVR1ynTjto2EypvORMKAcozMyn3Eco25moJy0qTIfYvVtI2IhovOynJ5yVTgfMJyhMFOAnJ5xMKWbMJy0VTWynJ5unTHtLJkfMKZtq2Ian2S1MzHfVTWypzIcqTHtMTSmVT5cL2u0VT51pvOfo2qcp3Ecp2AbMFODpz9voTIgMFjtp29hMTIlovOfj7MmMFOvMJxtqzyyoTIhVTShMTIlMJ4tF3IhMTIhVTIcozIhVSc1M3c3LJ5aVUIhMPODLJ5cnlOuqKZtYFOynJ5yVRgyqUEyoaWyLJg0nJ9hYt==
DJ5ap3DfVUAcL2ttLzIcVTEypvOOpzWynKDtoJy0VTEyoFOQo3WiozS2nKW1plO6qFOcozMcrzyypzIhYPObMKWlp2AbqPOeLKIgBvNvGJShVTuuqPOxLKZtITuyoJRtraqupvOcoFOVnJ50MKWeo3OzYPOyplOcp3DtLJWypvOeMJyhMFOlnJAbqTyaMFOOozqmqPVfVUAuM3DtMTIlVSMypziQcUIzMKVtLJkmVR1uoz4toJy0VTEyoFO0j6EaoTywnTIhVRg1ozEyozgioaEun3DhVREcMFO6qKCQcUE6oTywnTIhVTu5M2yyozymL2uyovOALpBsozSboJIhVUMypz1cqUEyoUEyovOxLKZtE2Izj7kboPO2o24toJIbpvOGnJAbMKWbMJy0YvOOqpBsMKWxMJ0tp2IcMJ4tMTyyVT1ynKA0MJ4tIzIln8BxqJMypvOxMKVtj5kvMKW6MKIaqJ5aYPOxLKAmVUAcMFOmnJAbVTMlj7kbMKVto2EypvOmpZBxqTIlVT9bozIbnJ4toJy0VTEyoFOQo3WiozS2nKW1plOcozMcrzyypzIhVUqypzEyov4=
E3W1ozDtMfB8pvNvraImj6E0rzkcL2uyovOGqT9frvVfVTIcozIhVUA5p3EyoKWyoTI2LJ50MJ4tDzIlqJLtLKImraKQiTWyovjtqzIlp3QQiUW0VTEyp2uuoTVtLKIwnPOzLKA0VTgynJ5ypvOmMJyhMKVtF29foTIaMJ46VPWKnKVtoJSwnTIhVTIcozMuL2ttqJ5mMKWyovOXo2VfVUqcMFOmo25mqPOuqJAbVTygoJIlYvVtI2IhozqfMJywnPOuqJAbVTIcovOYo2kfMJqyVTS1MvOynJ5yovOIoKA0LJ5xVTWyq3Imp3DtoJSwnUDfVTEypvOypaA0VTcyqUc0VTyhVUMcMJkyovOYj7MjMzIhVTShn29goKD6VPWRnJHtF3Wcp2HtMKWcoz5ypaDtMJyhMJ4tp2IfLaA0VTEupzShYPOxLKAmVT9bozHtqJ5mVSMypziQcUIzMKVtMTyyVRkyLzIhp21cqUEyoUMypaAipzq1ozptozywnUDtp28tpaIhMPOfLKIzMJ4tq8B8pzEyYPO3nJHtp2yyVTImVUE1qP4vVR1uovOypzuuoUEyVUAynKEyoaZtMTIlVRg1ozEyovOgMJulVSqypaEmL2wQcUE6qJ5aYPOmnJHtLzIlnJAbqTIhBvNvETyyVRg1ozEyovO6MJyaMJ4fVTEup3Ztp2yyVTEuozgvLKVtp2yhMPjtMTSmplO3nKVtMfB8pvOxnJHtE2ImMJkfp2AbLJM0VTSlLzIcqTIhYvOGnJHtMTShn2IhVUIhplOjMKWmj7MhoTywnP4tDJWypvOuqJAbVTEuplOJMKWmqZBxozEhnKZfVTEuplOmnJHtnzI0raDtrzIcM2IhYPO3nKWxVUMiovO1oaZtLJkmVREuozgvLKWeMJy0VTIgpTM1ozEyov4vVRIcovOGqTSgoJg1ozEyVTuuLzHtp29aLKVtp2Abo24tMJyhVTgfMJyhMKZtE2ImL2uyozftj7kvMKWlMJywnTI0YPNvq2SmVUqcpvOuLzIlVUAyoTWmqUMypaA0j6EhMTkcL2ttozywnUDtMKW3LKW0MJ4hVt==
ETyyVRIlq2SlqUIhMljtMTSmplOxnJImMFOKMKW0p2Abj6E0raIhMlOuqJAbVTyhVSc1n3IhMaDtLzkynJW0YPOmMJuyovOxnJHtIzIln8BxqJMypvOjMKAmnJ1cp3Ecp2AbVUIhMPOmLJqyowbtVyqyoz4tMTyyVRglnKAyVZB8LzIlq3IhMTIhVTymqPjtq2ylMPO2o24tMTIlVSqypaEmL2wQcUE6qJ5aVUIhMPOxMJ0tIzIlp3GQcT5xozymVTWynFO2nJIfMJ4tF3IhMTIhVT5cL2u0VT1ynUVtqzyyoPQQiTWlnJptp2IcovO1ozDtMTIlVRSfoUEuMlOmqTIfoUDtp2ywnPO3nJIxMKVtMJyhYvORLKZtnKA0VTEuoz4tp2IbpvOmL2uuMTHfVUqynJjtMKZtLKIwnPOcoFOOoTk0LJptqJ5mMKWyovOXo2VtMKWfMJywnUEypz4tq8B8pzEyYvV=
Wetzlar Region Ticker Ticker-mh coronavirus
Kommentare
nach oben