Podcast aus dem Wetzlarer Krankenhaus

Einen Podcast bieten die Lahn-Dill-Kliniken an. Symbolfoto: Andrea Warnecke/dpa

WETZLAR - Die Lahn-Dill-Kliniken starten mit einem neuen Audio-Format: "Auf Station", ein Podcast, ist zunächst auf der Krankenhaus-Webseite und später auf den gängigen Plattformen verfügbar.

Künftig wollen die Kliniken in regelmäßigen Abständen eine neue Ausgabe präsentieren. Die Moderation übernimmt der Wetzlarer Entertainer Frank Mignon.

In den Episoden werden unter anderem Themen aus dem Bereich Pflege- und Patientenmanagement beleuchtet, in den Gesprächen außerdem aktuelle Punkte angesprochen. "Der Podcast ist eine tolle Möglichkeit, tiefer in krankenhausspezifische Themen einzutauchen und viel Neues zu erfahren", so Krankenhaus-Geschäftsführer Tobias Gottschalk.

Im ersten Podcast-Beitrag zum Projekt "Demenzsensibles Krankenhaus" kommen verschiedene Mitarbeiter zu Wort. Ins Leben gerufen wurde das Projekt unter der Leitung von Annette Zeitler, Pflegedirektorin, und Andrea Tönges, Leiterin Qualitäts- und Risikomanagement, 2012. Frank Mignon spricht mit den Projekturheberinnen, aber auch Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, die sich berufsbegleitend zu Fachexpertinnen im Gesundheitswesen für Menschen mit kognitiven Einschränkungen oder Demenz und/oder zu innerbetrieblichen Demenzbeauftragten weitergebildet haben.

In der Gesprächsrunde geht es nicht nur um die Weiterbildungen, vielmehr werden Aspekte, wie die spezielle Betreuung der Patienten sowie die Einbeziehung der Angehörigen aufgegriffen

In der nächsten Folge spricht Frank Mignon mit Philip Leske, Bereichsleiter Pflege der Ambulanzen/Notaufnahme in Wetzlar, über seinen Start bei den Lahn-Dill-Klinken und das Thema "Onboarding", das zum Ziel hat, neuen Mitarbeitern schnell ein vertrautes Gefühl zu vermitteln.