Polizei-Berater laden an ihr Dreirad ein

Dienstags und donnerstags gibt es die Beratungen in Wetzlar an der "Polizei Ape".

WETZLAR - Die Polizei baut in der Vorweihnachtszeit ihr Beratungsangebot in Wetzlar aus. Der Schutzmann vor Ort, Polizeihauptkommissar Peter Jakobi, ist noch bis zum 16. Dezember an jedem Dienstag und Donnerstag zwischen 14 und 17 Uhr vor dem Haus der Prävention präsent. Gut erkennbar am motorisierten Dreirad im Polizei-Design steht er in der Nauborner Straße, nahe dem Weihnachtsmarkt am Schillerplatz, für Fragen rund um die Polizei und rund um das Haus der Prävention bereit.

Jeden Donnerstag gibt zudem Michael Michel von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Mittelhessen an der "Polizei-Ape" Tipps zum Einbruchschutz. Er berät außerdem zum Schutz vor Betrugsmaschen, Taschendiebstählen oder anderen Formen der Kriminalität.

Alles rund um die Jugendprävention gibt es am 9. Dezember. Kinderkommissar Leon erklärt den Jüngsten, wie sie sich im Straßenverkehr verhalten sollten, um sicher an ihr Ziel zu kommen. Assistiert wird er von Tina Wanderer, die Jugendkoordinatorin der Polizeidirektion Lahn-Dill.

Sicheres Verhalten

im Straßenverkehr

Sicheres Verhalten im Straßenverkehr ist das zentrale Thema am Donnerstag, 16. Dezember. Junge Verkehrsteilnehmer werden im Rahmen der Aktion Bob darüber informiert, wie gefährlich die Auswirkungen von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr sind oder die Ablenkung durch das Handy am Steuer. Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes informieren aber auch, wie auch im Alter eine sichere und verantwortungsvolle Teilnahme am Straßenverkehr möglich ist.