Polizei findet Drogenplantagen in Wetzlar und Hungen

Die Polizei hat in Wetzlar und Hungen eine große Menge Drogen und Bargeld sichergestellt. Zwei Männer sitzen nun in Untersuchungshaft. Symbolfoto: abhbah05/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/HUNGEN - Seit April führten die Beamten des Rauschgiftkommissariats der Polizeidirektion Lahn-Dill verdeckte Ermittlungen gegen zwei Männer. Im Rahmen der Ermittlungen erhärteten sich Hinweise, dass ein 37-Jähriger, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, und ein 46 Jahre alter Mann aus Frankfurt offenbar zwei Cannabisplantagen in Wetzlar und Hungen betreiben und mit Betäubungsmitteln handeln, wie die Staatsanwaltschaft Wetzlar und die Polizeidirektion Lahn-Dill am Mittwoch gemeinsam mitteilten.

Demnach haben sich diese Hinweise jetzt offenbar bestätigt: Kriminalbeamten nahmen die beiden Männer beim Verlassen der Plantage in Wetzlar-Nauborn am späten Montagnachmittag fest. Es folgten nach Angaben der Polizei Durchsuchungen der Räumlichkeiten beider Aufzuchtanlagen sowie der Wohnung des 46-jährigen Frankfurters.

Die Polizisten fanden in den Aufzuchtanlagen in Nauborn und Nonnenroth insgesamt acht Kilogramm Marihuana und 816 Cannabispflanzen. Zum Abtransport der Pflanzen wurde laut Mitteilung eine technische Einsatzeinheit der Bereitschaftspolizei in Mühlheim eingesetzt. Ein Banknotenspürhund erschnüffelte, versteckt in einer Wandverkleidung, in der Wohnung des Frankfurters außerdem einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag. Das Geld, das offenbar aus Drogengeschäften stammt, haben die Beamten sichergestellt.

Beide Männer wurden am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wetzlar einer Haftrichterin vorgeführt, die Untersuchungshaft anordnete. Sie sitzen seitdem in hessischen Justizvollzugsanstalten ein.