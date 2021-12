Polizei findet in Wetzlar Waffen und Drogen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Größere Menge Amphetamin hat die Wetzlarer Polizei nach einer Wohnungsdurchsuchung sichergestellt. Den richtigen Riecher bewiesen die Schutzleute bei der Vollstreckung eines Haftbefehls. Bei Betreten der Wohnung im Stadtgebiet trafen sie neben dem 32-jährigen Gesuchten zwei weitere Männer im Alter von 35 und 50 Jahren sowie eine 21-jährige Frau an. Trotz aufgesetztem Mund-Nase-Schutzes bemerkten die Polizisten deutlichen Cannabisgeruch. Umherliegende Utensilien sowie eine geringe Menge Marihuana bekräftigen den Verdacht, dass die vier noch mehr zu verbergen hatten.

Das sah auch die zuständige Richterin des Amtsgerichts Wetzlar so und ordnete die Durchsuchung der Wohnung an. Dabei fanden die Beamten circa ein Kilogramm Amphetamine. Außerdem stellten sie zwei CO 2 -Pistolen, einen Elektroschocker, eine Machete und Messer sicher.

Haftbefehle gegen

drei Anwesende

Außer gegen den ursprünglich Gesuchten lagen auch gegen die Frau und den 35-Jährigen Haftbefehle vor. Zwei Personen bezahlten die Reststrafe und wendeten so ihre Verhaftung ab. Der 35-Jährige konnte jedoch nicht zahlen und kam daher ins Gefängnis.

Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts des Drogenbesitzes, des Drogenhandels und Verstößen gegen das Waffengesetz.