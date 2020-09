Polizei gewinnt filmreife Verfolgung

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). "Mama, der Mann fährt mit Papas Fahrrad weg", teilte der aufmerksame Sohn seiner Mutter mit, als die beiden am Freitag abends vom Spielplatz zurück nach Hause kamen. Der Mann, mit rosafarbenem Kapuzenpulli fuhr mit dem Fahrrad des Familienvaters vom Hof in der Berliner Straße und in Richtung Hohe Straße davon. Die Frau informierte sofort die Polizei und gab eine Beschreibung von Mann und dem erst kürzlich gekauften Fahrrad durch. Der Dieb hatte das Rad offenbar aus der unverschlossenen Garage gestohlen, während niemand zuhause war.

Kurz darauf konnten die Polizisten eine Person ausmachen, auf die die Beschreibung zutraf. Der Radfahrer fuhr über den Berghäuser Weg in Richtung Altenberger Straße und bog schließlich nach links auf den Parkplatz eines Baumarktes ab. Dort bemerkte er die ihm folgende Polizeistreife. Eine filmreife Verfolgungsjagd setzte ein.

Der Radler floh vor dem Funkwagen in einen Bereich, der für Autos nicht passierbar war. Eine Polizistin folgte dem Mann daraufhin zu Fuß, während ihr Kollege mit dem Streifenwagen dem Täter den Weg abzuschneiden versuchte. Der Flüchtende sprang schließlich vom Rad und warf es seiner Verfolgerin vor die Füße. Er schlug sich durch ein Gebüsch und tauchte in den Hecken unter. Hinter einem Bauzaun am Radweg konnten die Polizisten den Fahrraddieb festnehmen, bei dem auch Marihuana und Ecstasy gefunden wurden. Der 22-Jährige aus Aßlar ist einschlägig polizeibekannt.