Polizei macht in Wetzlar zwei große Drogenfunde

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Die Kontrolle von zwei Fahrzeugen in der Wetzlarer Innenstadt hat jede Menge Betäubungsmittel zutage gebracht. Zudem stand einer der Fahrer unter Drogeneinfluss.

Am Sonntag, 19. April, gegen 11.40 Uhr stoppten Wetzlarer Polizisten auf dem Bahnhofsvorplatz einen Dacia. Als der 22-jährige Fahrer die Scheibe herunterließ, schlug den Ordnungshütern ein starker Marihuana-Geruch entgegen. Bei der Durchsuchung entdeckten sie beim 20-jährigen Beifahrer eine Tüte mit rund 100 Gramm Marihuana. Reaktions- und Gleichgewichtstests bei dem Fahrer ergaben den Hinweis auf Drogenkonsum, sodass die Kollegen eine Blutentnahme anordneten. Das in Wetzlar lebende Brüderpärchen musste mit auf die Wache. Nachdem sich der Ältere einer Blutentnahme unterzogen hatte und das Marihuana sichergestellt war, durchsuchten die Polizisten die Wohnung der Brüder. Dort stellten sie eine geringe Menge weiterer Drogen sicher. Auf beide kommen nun Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Den 22-Jährigen erwartet zudem eine Strafe wegen seiner Drogenfahrt.

Droge in Liquid

für E-Zigaretten

Am Montagabend, 20. April, fiel einer Streife in Nauborn ein in Gießen zugelassener Seat auf. Die Polizisten stoppten den Wagen und kontrollierten die Insassen. Im Rucksack des 23 Jahre alte Beifahrers lagen drei Fläschchen Liquid für E-Zigaretten. Die Polizisten stellten sie sicher. Ein Schnelltest auf der Wache wies die Droge XTC nach. Die Wetzlarer Polizei ermittelt nun gegen den 23-jährigen Beifahrer aus Schöffengrund wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.