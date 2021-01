Polizei schnappt Einbrecher

Symbolfoto: Brian Jackson/Fotolia

WETZLAR - Um 1.05 Uhr am Dienstag verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Gebäude in der Straße "Neustädter Platz" in Wetzlar. Ein Zeuge beobachtete die Unbekannten und informierte die Polizei.

Die Diebe kletterten durch ein Fenster, in das im Umbau befindlichen Gebäudes. Von der Baustelle stahlen die dreisten Diebe eine Sackkarre und zwei leere Benzinkanister. Die Einbrecher flüchteten durch eine Seiteneingangstür.

Sofort herbeigeeilte Beamte der Wetzlarer Polizei nahmen die zwei Diebe in unmittelbarer Nähe fest. Die aus Wetzlar stammenden 25 und 26 Jahre alten Männer mussten mit zur Wache. Bei der Durchsuchung des 25-Jährigen fanden die Ordnungshüter eine weiße Substanz. Ein Drogenschnelltest ergab, dass es sich um rund 20 Gramm Amphetamin handelte. Die Drogen stellten die Polizisten sicher.