Polizei sucht Besitzer eines gestohlenen Rades

Wer kann Angaben zur Herkunft dieses Fahrrades machen? Foto: Polizei Wetzlar

WETZLAR - Die Wetzlarer Polizei stellte Mitte Februar ein Fahrrad sicher. Die Ermittler gehen davon aus, dass es gestohlen wurde, konnten es aber bisher keiner Tat zuordnen.

Wie die Polizei mitteilte, führte am 18. Februar ein Hinweis die Ordnungshüter nach Garbenheim. In einem Kleinbus entdeckten die Polizisten unter anderem zwei Fahrräder. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass eines der Bikes 2019 als gestohlen gemeldet worden war. Das zweite Fahrrad konnte bisher keinem Besitzer zugeordnet werden. Das Mountainbike ist schwarz. Der Markenname "Müssing" ist in blauer Schrift gehalten. Das Zweirad ist mit einer 27-Zoll-Bereifung und einer 24-Gang Kettenschaltung ausgestattet. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen? Hinweise, die dazu führen könnten, dass das Rad seinem Besitzer zurückgegeben werden kann, erbittet die Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer 0 64 41-91 80.