Polizei sucht in Wetzlar nach verunglückter Radlerin

WETZLAR - Nach einer Radfahrerin, die bei einem Unfall möglicherweise verletzt worden ist, sucht aktuell die Polizei in Wetzlar. Die Frau, teilte die Polizei mit, sei am Montagmorgen, 25. Juli, auf dem Karl-Kellner-Ring mit einem schwarzen Mercedes zusammengestoßen. Die Radlerin habe sich aufgerappelt und die Unfallstelle verlassen.

Gegen 7.10 Uhr war die 26-jährige Fahrerin des schwarzen CLA nach Angaben der Polizei auf dem linken der beiden Fahrstreifen des Karl-Kellner-Rings von der Innenstadt in Richtung Stadion unterwegs. Etwas versetzt vor ihr, auf dem rechten Fahrstreifen, sei ein Transporter gefahren. Kurz nach der Ampelkreuzung zur Neustadt habe dieser plötzlich abgebremst. Kurz danach sei die Radlerin, die offensichtlich die Fahrbahnen in Richtung Langgasse überqueren wollte, auf den Fahrstreifen der Wetzlarerin gerollt. Diese habe nicht mehr bremsen können und sei mit dem Rad zusammengestoßen. Die Radlerin, die nur mit einem Fuß auf einem Pedal ihres Fahrrades gestanden und dieses wie einen Roller angeschoben habe, habe sich mit dem Rad in Richtung Langgasse entfernt. Die Unbekannte sei wischen 30 und 40 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und habe blonde, zu einem Zopf zusammengebundene Haare gehabt. Sie trug einen Fahrradhelm, eine weiße Jeans oder Leggins. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80 entgegen.