Polizei Wetzlar nimmt kriminelles Brüderpaar fest

WETZLAR/SOLMS/LEUN - Die Kriminalpolizei Wetzlar hat in Solms und Lahnau ein kriminelles Brüderpaar festgenommen. Die 32 und 37 Jahre alten Männer sollen an zahlreichen Einbruchs-, Gewalt- und Drogendelikten in Wetzlar und Umgebung beteiligt gewesen sein. Das teilte die Polizei mit.

Beide Männer sind den Beamten bestens bekannt. Der ältere Bruder war erst im Sommer 2019 aus dem Gefängnis entlassen worden. Er hatte eine mehrjährige Haftstrafe wegen schweren Raubes verbüßt. Zudem hatten Staatsanwaltschaft und Polizei dutzende Male wegen Eigentums-, Gewalt- und Drogendelikten ermittelt.

Zuletzt soll der 37-Jährige in der Kernstadt und Stadtteilen von Wetzlar sowie in Solms für Wohnungseinbrüche, Fahrraddiebstähle, Pkw-Aufbrüche, Drogenhandel und einen Fall von Freiheitsberaubung verantwortlich sein. Auch gegen seinen jüngeren Bruder richteten sich in der Vergangenheit staatsanwaltschaftliche und polizeiliche Ermittlungen wegen Eigentums-, Gewalt- und Drogendelikten.

Am Donnerstag machte sich die Kriminalpolizei ausgestattet mit Haftbefehlen und Durchsuchungsbeschlüssen auf den Weg zu den Wohnungen der Brüder in Lahnau und Solms. Dort stellten die Beamten Diebesgut sicher, das unter anderem Einbrüchen in Solms und Wetzlar zugeordnet werden konnte. Die weitere Zuordnung der sichergestellten Beute dauert derzeit noch an. Die Ermittler prüfen momentan, ob die Brüder für weitere Diebstähle als Täter in Betracht kommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der 32-Jährige wurde nach seiner Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung wegen fehlender Haftgründe wieder freigelassen. Sein älterer Bruder wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einer Haftrichterin am Amtsgericht Wetzlar vorgeführt. Sie erließ Untersuchungshaftbefehl wegen Wiederholungsgefahr. Der Lahnauer sitzt in einer hessischen Untersuchungshaftanstalt ein.