Polizei Wetzlar sucht Besitzer von gestohlenen Fahrrädern

Ein Polizeiauto. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Bei einer Wohnungsdurchsuchung Anfang Mai hat die Polizei Wetzlar mehrere Fahrräder gefunden, die offensichtlich gestohlen sind. Der Wohnungsbesitzer konnte nicht beweisen, dass er der rechtmäßige Besitzer dieser Räder ist. Zudem konnte anhand der Rahmennummern zweier Bikes eindeutig festgestellt werden, dass es sich um Diebesgut handelt.

Zwei Fahrräder konnten bereits ihren rechtmäßigen Besitzern zugeordnet werden. Die Eigentümer von vier weiteren Rädern konnten bisher noch nicht ermittelt werden. Auch bei diesen gehen die Ermittler davon aus, dass der Wetzlarer sie im Stadtgebiet mitgehen ließ.

Nun erbittet die Polizei Hinweise auf die Besitzer dieser vier Fahrräder (siehe Foto): ein E-Bike der Marke "Fischer" vom Typ EM1723 in schwarz-orange, ein Trekkingbike Marke "KTM" vom Typ "Veneto" in schwarz, ein "Kettler" Damenrad vom Typ "Paramont" in silber-rot und ein E-Bike der Marke "NCM" vom Typ "Prague" in weiß-schwarz-blau.

Die Polizei Wetzlar fragt: Wer kann Angaben zur Herkunft dieser vier Fahrräder machen? (Fotos: Polizeipräsidium Mittelhessen)

Hinweise bitte an die Wetzlarer Polizei unter der Rufnummer: (06441) 9180.