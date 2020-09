Polizeiaufgebot aus NRW am Wetzlarer Karl-Kellner-Ring

Jetzt teilen:

Wetzlar (kel). Polizei-Großaufgebot in der Wetzlarer Innenstadt. Entlang des Karl-Kellner-Rings im Bereich des Kreishauses und des gegenüberliegenden Hotels standen am Mittwochmittag gegen 16 Uhr knapp 20 Mannschaftswagen der Polizei aus Nordrhein-Westfalen. "Wir haben Besuch von den Kollegen aus NRW", hieß es hierzu auf Nachfrage auf der Wetzlarer Wache. Was die Polizisten hier in dieser Mannstärke machen würden, dürfe man nicht sagen. Es handele sich aber um nichts Dramatisches. Vor Ort hieß es, die Polizisten seien vom Polizeipräsidium Mittelhessen als Unterstützung angefordert worden. Klarheit brachte die Anfrage beim Polizeipräsidium Mittelhessen. Es handele sich dabei um Polizisten aus NRW, die zur Unterstützung im Dannenröder Forst nach Wetzlar angereist seien. Ab Donnerstag sollen im Dannenröder Forst die Rodungsarbeiten zum Ausbau der A49 starten. Das Projekt wird seit Jahrzehnten von Protest begleitet. Derzeit werden Polizeikräfte aus dem ganzen Bundesgebiet nach Mittelhessen verlegt, um den Einsatz zu sichern.