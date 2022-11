Polizeihund in Wetzlar stoppt Betrunkenen mit Biss

Erst durch den Einsatz eines Diensthundes kann in Wetzlar ein aggressiver Betrunkener gestoppt werden, der Polizeibeamte beleidigt und angreift. (© Lukas Görlach / VRM Bild / Symbolfoto)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (red) - Ein Betrunkener hat in der Nacht zu gestern (Freitag) in Wetzlar einige Polizisten übel beleidigt und angegriffen. Gestoppt werden konnte er erst unter anderem durch den Biss eines Diensthundes.

Zeugen hatten der Polizei einen Randalierer in der Bergstraße gemeldet, erläutert die Pressesprecherin der Polizeidirektion Lahn-Dill, Kerstin Müller. Die herbeieilenden Beamten trafen den Mann gegen 0.50 Uhr an. Als er die Streifenwagenbesatzung sah, schrie er die Beamten an und schlug mehrfach in deren Richtung. Immer wieder beleidigte er die Ordnungshüter mit derben Worten.

Als der 40-Jährige erneut auf die Polizisten losging, stießen diese ihn zu Boden. Er stand umgehend auf und schrie, die Beamten würden dies bereuen. Mit geballten Fäusten griff er die Ordnungshüter an, die daraufhin den Diensthund einsetzen. Mit einem Biss konnte dieser den Angriff auf die Polizisten abwehren, die den aus Wetzlar stammenden Mann nun festnehmen konnten.

Der Hundebiss wurde im Krankenhaus ärztlich versorgt. Der stark alkoholisierte Mann musste seinen Rausch in den Zellen der Polizei ausschlafen. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Angriffs auf die Polizeibeamten rechnen.