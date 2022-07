3 min

Polizeischau in Wetzlar lockt 10.000 Besucher

"Leistungsschau der Sicherheit": Tausende haben sich im Stadion beeindruckt über das gezeigt, was Rettungskräfte, Polizei und Co. so alles bieten. Auch ein Minister war begeistert.

Von Heike Pöllmitz (Text und Fotos)