Polizisten bespuckt und beleidigt

Wetzlar-Niedergirmes (red). Mit einer Festnahme ist in der Nacht zum Sonntag ein Polizeieinsatz in der Wetzlarer Bahnhofstraße zu Ende gegangen. Ein 20 Jahre alter Wetzlarer hatte bei einer Auseinandersetzung in der Nähe einer Shisha-Lounge die Polizisten beleidigt und bespuckt. Weil er dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, ging es ab in die Zelle.

Gegen 3.30 Uhr hatten die Polizisten einen Notruf empfangen. Beim Eintreffen in der Bahnhofstraße fanden sie einen im Gesicht blutenden 28 Jahre alten Mann und eine größere Gruppe weiterer Menschen vor. Allerdings war nicht herauszukriegen, warum der Mann blutete, wer mit wem und warum gekämpft hatte.

Einige Anwesende verhielten sich fortwährend aggressiv, wie ein Polizeisprecher gestern mitteilte. Der 20-Jährige ließ sich auch durch die Bodycam der Polizei und die deutliche Ansage, dass diese sein Verhalten aufzeichnet, nicht aufhalten. Er fiel weiterhin besonders durch die Aggressivität und Provokationen auf, sodass die Polizisten ihm einen Platzverweis aussprachen. Weil er trotz mehrfacher eindringlicher Aufforderung, zu gehen, nicht verschwand, klickten die Handschellen.

Bereits beim Abführen spuckte der nach wie vor aggressive Mann die Beamten an. Im weiteren Verlauf beleidigte er die Polizisten mehrfach.

Die Polizei ermittelt nun zunächst wegen des ursprünglichen Einsatzgrundes, des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen des Geschehens. Der 20-Jährige muss sich zudem wegen seines Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzung und Beleidigung verantworten.