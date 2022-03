Post vom Kriminalamt? Polizei warnt vor betrügerischen Mails

Die Polizei im Lahn-Dill-Kreis warnt vor einer betrügerischen E-Mail, die angeblich vom Bundeskriminalamt verschickt wurde. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Nachdem ein 63-Jähriger die Wetzlarer Kriminalpolizei über eine E-Mail informiert hatte, die vermeintlich vom Bundeskriminalamt gesteuert wurde, hat die Polizei am Mittwochvormittag eine Warnung herausgegeben. Denn: Bei dieser Mail handelt es sich um eine Fake-Mail, sprich eine Fälschung.

Lesen Sie auch: Bis die Funken fliegen: Drogenfahrt in Burbach

Die Masche dahinter, so die Polizei: In einer E-Mail werde der Eindruck vermittelt, dass es sich um eine Behördenmail mit dem Absender des Bundeskriminalamts handelt. Dem Empfänger wird darin suggeriert, es seien pornographische Dateien auf seinem Computer gefunden worden. Entsprechend werde der Empfänger, so die Polizei weiter, aufgefordert, innerhalb von 72 Stunden auf diese E-Mail zu antworten - ansonsten würde Haftbefehl erlassen und man fortan als Sexualstraftäter registriert.

Doch der 63-Jährige reagierte nicht auf die Forderung und informierte stattdessen die Polizei.

Die Ermittler der Wetzlarer Kriminalpolizei gehen davon aus, dass mit der Beantwortung dieser E-Mail eine Schadsoftware heruntergeladen oder der Computer des Empfängers ausgelesen wird.

Lesen Sie auch: Deltakron: Was über die neue Virusvariante bekannt ist

Die Polizei rät dringend, nicht auf die Forderungen der Betrüger einzugehen, den Kontakt abzubrechen und die Möglichkeiten zu nutzen, den Versender zu blockieren. Falls man bereits auf die Forderungen der Betrüger eingegangen sei, so werden diese sehr hartnäckig sein, wie die Polizei betont. Entsprechend solle man konsequent weitere Versuche der Kontaktaufnahme ignorieren. Darüber hinaus solle man den gesamten Schriftverkehr mit den Betrügern sichern, sämtliche Überweisungsbelege aufheben und sich an die Polizei wenden.