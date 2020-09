Freut sich auf Gäste beim "Hermannsteiner Herbstgarten": Macherin Sabine Glinke. Foto: SG Events & Medien

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar-Hermannstein (taf). Eigentlich war es als dreitägiges Fest im Juni im Hofgut Hermannstein mit großem Familientag geplant. Doch Corona machte den Machern einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen gibt's nun am 2. und 3. Oktober (Freitag und Samstag) die Premiere für den "Hermannsteiner Herbstgarten". Was dahinter steckt, erklärt Veranstalterin Sabine Glinke (SG Events & Medien).

Erst drei Tage Fest, jetzt zwei Tage Herbstgarten. Klingt nach viel Arbeit im Vorfeld. Die Branche ist aber wahrscheinlich froh, dass überhaupt wieder Veranstaltungen stattfinden können?

Eigentlich hat die Branche keine Perspektive. Es ist gut, dass es wieder Veranstaltungen gibt, aber sie sind nicht wirtschaftlich. Diese Veranstaltung ist nur stemmbar, weil die Beteiligten auf Geld verzichten.

Wir hoffen, dass sich die Politik in Regionen mit wenig Infektionsgeschehen traut, Veranstaltungen zuzulassen, und Hilfspakete anders greifen. Sonst werden nur die ganz Großen übrigbleiben und es wird zu einem Sterben in der Branche kommen, das an vielen Stellen schon angefangen hat.

INFORMATIONEN UND PROGRAMM Am Freitag (2. Oktober) steht ab 21.30 Uhr die Deutsch-Pop-Band "Lebendig" auf der Bühne. Davor ist ab 18.30 Uhr mit "Schwerelos" eine Wetzlarer Nachwuchsband zu erleben. Am Samstag (3. Oktober) startet das Programm um 14 Uhr mit "Märchen am Dienstag - diesmal am Samstag" von Maren Bonacker von der Phantastischen Bibliothek. Für die erste Programmstunde ist der Eintritt frei. Weiter geht es mit Poesie und Comedy von Stefan Dörsing und viel Musik: Zu hören sind die Singer/Songwriter Balu, Killi und twocolouredmen. Abends ab 21.30 Uhr tritt die Folk-Pop-Band "Wait for June" auf (die Sophisticated Butcher Fingers mussten aus gesundheitlichen Gründen absagen). Die Abendveranstaltungen sind in Zeitslots aufgeteilt. Infos gibt es im Web auf www.im-hofgut.de.

Was erwartet die Gäste beim Herbstgarten?

Es ist eine Konzertveranstaltung, kombiniert mit einem PopUp-Biergarten mit einer kleinen, feinen Auswahl an Craftbier und anderen Getränken sowie einem ausgewählten kulinarischen Angebot im Hofgut. Das Ganze ist eine sehr abgespeckte Variante.

Das heißt?

Wir können nur gut 200 Personen gleichzeitig auf das Gelände lassen, bei der ursprünglichen Planung wären bis zu 1600 Besucher gleichzeitig möglich gewesen. Wir wollen eine sichere Veranstaltung nach allen Hygiene- und Abstandsregeln bieten - alle sollen sich wohl und gut aufgehoben fühlen. Die Kosten für die Veranstaltung liegen aber durch mehr Personal und mehr benötigtes Equipment deutlich höher als bei der ursprünglich geplanten Variante. Und das bei gleichzeitig weniger Einnahmen.

In Coronazeiten braucht's meist etwas mehr Vorplanung, bevor man eine Veranstaltung besucht. Wie läuft's in Hermannstein?

Wir haben uns ein ausgeklügeltes System einfallen lassen. In den Abendstunden haben wir den Herbstgarten in Zeitslots, also feste Zeitfenster, eingeteilt, für die man Reservierungen von Plätzen vornehmen kann - ähnlich der Platzreservierung in der Bahn. Die Kontingente sind begrenzt. Auch ohne Reservierung ist ein Zutritt möglich, sofern noch Kapazitäten frei sind. Für die Reservierung wird fünf Euro pro Person pro Zeitslot, also jeweils drei Stunden, erhoben. Wer mehrere Slots bucht, für den fällt die Gebühr mehrfach an.

Zusätzlich wird für Reservierende der Eintritt von fünf Euro pro Tag fällig. Sitzt man an einem Tisch, der ab einer gewissen Uhrzeit reserviert ist, muss man diesen zu dieser Uhrzeit räumen und bekommt einen freien Tisch zugewiesen. Sollten die Kapazitäten erschöpft sein, müssen Tagesbesucher ohne Reservierung die Veranstaltung dann leider verlassen, können aber Wiedereintritt bekommen, sobald möglich.

Das Interview führte

Tanja Freudenmann.