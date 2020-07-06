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Montag, 06.07.2020 - 20:05
3 min

Pro und Contra: Maskenpflicht in Geschäften adé?

Wegen der Gefahr einer Corona-Infektion besteht in Deutschland in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens Maskenpflicht, auch im Einzelhandel. Was spricht dafür, was dagegen?

Von Manuela Jung, Tanja Freudenmann und dpa
Wegen der Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus besteht in Deutschland in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens eine Maskenpflicht, auch im Einzelhandel. Viele Händler bieten die Mund-Nase-Bedeckungen mittlerweile auch zum Verkauf an. Foto: Pascal Reeber

Wegen der Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus besteht in Deutschland in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens eine Maskenpflicht, auch im Einzelhandel. Viele Händler bieten die Mund-Nase-Bedeckungen mittlerweile auch zum Verkauf an. Foto: Pascal Reeber

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