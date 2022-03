Probleme für Fußgänger im Wetzlarer Sturzkopf finden

Aus dem Segelflieger betrachtet: Neue Wohnstadt, Sturzkopf und Stoppelberger Hohl. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - Am Mittwoch, 30. März, steht die Wohnsiedlung Sturzkopf in Wetzlar im Mittelpunkt einer sogenannten Stadterkundung Fußverkehr. Dabei handelt es sich um ein Projekt für hessische Kommunen zur Stärkung des Fußverkehrs als wichtigen Teil der Nahmobilität, das von der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen (AGNH) und dem Wirtschaftsministerium initiiert und gefördert wird. Mithilfe dieses Instruments sollen Defizite im Fußverkehr in einem Quartier identifiziert und Lösungsvorschläge diskutiert werden.

Themen der Stadterkundung sind unter anderem die barrierefreie Erreichbarkeit von Bushaltestellen, problematische oder unsichere Führung von Fußwegen und Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern, sowie das Stärken von bestehenden Wegeverbindungen.

"Den Sturzkopf prägen das Nahversorgungszentrum, eine hohe Anzahl an Sozialwohnungsbauten, Schulen, soziale Einrichtungen, Hauptverkehrsstraßen sowie Fußwege im Grüngürtel, weshalb dieses Quartier prädestiniert für diese Art von Untersuchung ist", erklärt Wetzlars Mobilitätsmanager Christian Gerndt. Neben Vertretern der Stadtverwaltung sowie der Politik sollen auch Anwohner des Sturzkopfs die Möglichkeit erhalten, an der Begehung teilzunehmen. Umwelt- und Verkehrsdezernent Norbert Kortlüke (Grüne) begrüßt dies: "Sie wissen am besten, welche täglichen Herausforderungen als Fußgänger zu meistern sind, wo es zu Problemen kommt, und welche Verbesserungswünsche existieren."

Rundgang führt über

rund zwei Kilometer

Auf der rund zwei Kilometer langen Route werden verschiedene Stationen angelaufen, die Defizite aufweisen oder wegen bereits vollzogener Veränderungen besonders hervorzuheben sind.

Interessierte Anwohner werden gebeten, sich per E-Mail an christianmarko.gerndt@ wetzlar.de bis Freitag, 25. März, anzumelden, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.

Die Stadterkundung beginnt am Mittwoch, 30. März, um 17 Uhr vor der Sparkasse an der Stoppelberger Hohl. Ende der Veranstaltung ist gegen 19 Uhr. Während der Stadterkundung gelten die aktuellen Corona-Schutzbestimmungen.