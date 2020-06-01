Projekt "LahnLeben": 116 neue Mietwohnungen im Wetzlarer Westend

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ZAHLEN & FAKTEN
Grundstücksfläche: 14 400 Quadratmeter
Anzahl der Wohneinheiten: 116 Zwei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen zwischen 61 und 153 Quadratmetern
Baubeginn: Sommer 2020
Fertigstellung: Mitte 2022
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