Projekt "LahnLeben": 116 neue Mietwohnungen im Wetzlarer Westend

Es tut sich was im Wetzlarer Westend. Noch in diesem Sommer soll mit dem Bau des Projekts "LahnLeben" gestartet werden: 116 neue Mietwohnungen in zehn Mehrfamilienhäusern.

Von Steffen Gross Redakteur Wetzlar