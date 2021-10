Projekt "Musik um 4!" verbindet

Gemeinsam Musik machen: Das Projekt "Musik um 4!" ist ein inklusves Projekt. Foto: Anja Rink

WETZLAR - Musik aufführen, obwohl man nicht gelernt hat, ein Instrument zu spielen? Das geht: Das haben die zwölf Teilnehmer des Projekts "Ich, Du und Wir - Musik um 4!" der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg und des Nachbarschaftszentrums der Diakonie Lahn-Dill bewiesen.

In zehn Workshops entwickelten Menschen mit und ohne geistige Behinderung ihre gemeinsame Musik. Sie konnten sich an verschiedenen Instrumenten ausprobieren: Von Schlagwerk über Zigarrenkisten-Gitarren bis hin zum Cello war alles dabei. Angeleitet wurden sie von Marcel Teppich.

Zwei Aufführungen stehen am Ende der Workshops

Chantal Maier vom Nachbarschaftszentrum der Diakonie Lahn-Dill und Rebekka Zefack von der Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg koordinierten die Treffen, die von der "Aktion Mensch" finanziell gefördert wurden. Am Ende gab es zwei Aufführungen - eine bei einem Frauenfrühstück im Nachbarschaftszentrum Niedergirmes und eine beim Geburtstagshoffest "60 Jahre Lebenshilfe" der Offenen Hilfen in der Friedenstraße. "Ich habe mich gefühlt, wie in einer professionellen Musikgruppe. Auch wenn unsere Musik sich natürlich anders als der Mainstream anhört," fasste Teilnehmer Reinhard Roth seine Erfahrung in der Gruppe zusammen.