Prominente Politiker finden nicht jeden Tag ihren Weg nach Wetzlar. Auf unserem Foto aus den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts war es jedoch einmal soweit. Unter einem Meer von Regenschirmen hatten sich Hunderte Wetzlarer versammelt, um einem hochrangigen Politiker zu lauschen. Wir haben die historische Aufnahme als Folge 859 von "(Er)kennen Sie Wetzlar?" ausgesucht. Wo ist das Foto entstanden, wer ist der Politiker und was war der Anlass für den Besuch in der Domstadt? Wenn Sie eine Antwort wissen, dann machen Sie mit bei unserem Bilderrätsel. Die interessantesten Zuschriften werden veröffentlicht, außerdem winken wieder drei Buchpreise. Schreiben Sie an die Wetzlarer Neue Zeitung, Kennwort Bilderrätsel 859, Elsa-Brandström-Straße 18, 35578 Wetzlar; E-Mail: lokalredaktion-wnz@vrm.de. Einsendeschluss für Rätselausgabe 859 ist der kommende Mittwoch, 16, Dezember. Bei der Auflösung des Rätsels Nr. 858 in der Ausgabe vom Freitag, 11. Dezember, ist uns leider ein Fehler unterlaufen. Der Margot Werner zugeschriebene Beitrag - die Erinnerungen an die Tanzschule in der Jugendzeit - stammt von Klaus Neumann. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. hgw/Foto: Hans-Georg Waldschmidt