Promis verkaufen "Tourbrot" in Hermannstein

Kohannes B- Kerner wird Ulrike Dietermann und ihr Team am Donenrstag beim Verkauf des "Tourbrots" unterstützen. Der Erlös kommt der "Tour der Hoffnung" zugute. Archivfoto: Tobias Künkel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR-HERMANNSTEIN - Das Verkaufsteam der Familienbäckerei Künkel in Hermannstein kann am Donnerstag, 24. Juni auf prominente Unterstützung zählen: Johannes B. Kerner ist zu Gast im Kaffeehaus. Der bekannte Fernsehmoderator hilft von 13.30 Uhr bis 15 Uhr im Verkauf. Alle Erlöse aus dem Verkauf des "Tourbrots" aus diesem Zeitraum kommen der Tour der Hoffnung zugute.

Die ehemalige Biathletin und Olympiasiegerin Petra Behle wird als Schirmherrin der Tour ebenfalls hinter der Ladentheke stehen, genau wie Hessenschau-Moderator Andreas Hieke. Durch ein kleines buntes Programm führt der ehemalige HR-Reporter Werner Damm.

Kerner ist genau wie Geschäftsführer Martin Künkel und Verkaufsleiterin Ulrike Dietermann seit Jahren als Teilnehmer und Spendensammler bei der Fahrradtour aktiv, um Gelder für krebskranke Kinder zu sammeln. Ganz im Zeichen des Fahrrads erhöht Künkel die Spendensumme aus dem Erlös um weitere zehn Euro für jeden Kunden, der mit dem Rad in diesen 90 Minuten am Drive-In-Schalter ein Tourbrot kauft.

"Die Unterstützung krebskranker Kinder ist uns eine Herzensangelegenheit", beschreibt Martin Künkel das soziale Engagement. Die Tour der Hoffnung rollt seit 1983 durch Deutschland mit dem Ziel, Geld für krebskranke Kinder zu sammeln. Das Fahrerfeld besteht dabei aus bekannten Gesichtern aus Politik, Sport sowie Unterhaltung und steuert verschiedene Zwischenziele an, um aufmerksamkeitsstark Spendenschecks in Empfang zu nehmen. Auf mehreren Etappen kamen so in den letzten Jahren Spendensummen jenseits der zwei Millionen Euro pro Tour zusammen. Der Prolog führt traditionell durch Mittelhessen.

Spenden für

krebskranke Kinder

Seit 2014 setzt sich Künkel für die Tour ein - nicht nur zur Tour selbst: "Es ist großartig, dass wir so prominente Unterstützung im Verkauf haben", freut sich Ulrike Dietermann, denn "so schaffen wir es, die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit zu lenken, krebskranken Kindern zu helfen." Das Tourbrot ist dauerhaft im Sortiment und bei dessen Kauf fließt auch unabhängig vom Besuch immer eine Teilsumme als Spende an die Tour.