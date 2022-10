Putsch in Burkina Faso verhindert Treffen in Wetzlar

Eine handgearbeitete Batik aus Burkina Faso überbringt Heidi J. Stiewink (r.) an Pfarrer Christian Neumann für die Gemeinde der Inselkirche auf Langeoog. Foto: Ursula Müller

WETZLAR/OUAGADOUGOU/ LANGEOOG - Wochenlang hatte der Arbeitskreis Brot für die Welt-Tikato in Wetzlar ein vielfältiges Programm für den Partnerschaftsbesuch von Alain Bako und Etienne Bazie vom Entwicklungsbüro der evangelischen Kirchen (ODE)in Burkina Faso vorbereitet. Der jüngste Militärputsch machte aber alles zunichte. Heidi J. Stiewink erzählt von ihrer Reise im Januar Die Partner konnten weder nach Wetzlar noch nach Berlin zu Brot für die Welt einreisen. Erst am Flughafen am Schalter erfuhren die Reisenden am 8. Oktober endgültig davon. Nun wird auf den Beginn des neuen Jahres gehofft und geplant. Da Tikato den geplanten aktuellen Informationsabend in der Wetzlarer Hospitalkirche aber nicht ausfallen lassen wollte, hielt Heidi J. Stiewink kurzerhand einen Vortrag über ihre Reise im Januar, die ebenfalls von einem Putsch überschattet worden war. Diesen Reisevortrag hatte Stiewink drei Tage zuvor auf der Insel Langeoog in der evangelischen Kirchengemeinde gehalten, auf Einladung des dortigen Pfarrers Christian Neumann und der Weltladen-Leiterin Deike Neumann. Seit 40 Jahren verbinde Langeoog gemeinsam mit Tikato ein Projekt in der Stadt Koudougou in Burkina Faso. Gut 150 Gottesdienstbesucher legten eine Sonderkollekte von gut 600 Euro unter anderem für ein Aufforstungsprojekt in Koudougou zusammen.