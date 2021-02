Pylonen in Wetzlars Friedenstraße

Mit Pylonen haben Unbekannte am Montag die Friedensstraße "gesperrt". Symbolfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - Am Montag hat die Ordnungspolizei der Stadt Wetzlar Pylonen aus der Friedenstraße entfernt und sichergestellt. Das teilte Kirsten Ohlwein, Presse- und Öffentlichkeitsreferentin der Stadt Wetzlar, mit. Der Grund: "Uns als Stadt ist von einer Baustelle an dieser Stelle nichts bekannt." Wie und aus welchem Grund die Pylonen in die Friedenstraße gelangt sind, ob es sich womöglich um einen Streich gehandelt hat, sei nicht bekannt. Am Wochenende wurde die Straße auf Höhe der Naturschutz-Akademie "abgesperrt" - offensichtlich nicht von der Stadt.