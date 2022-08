Radreisende in Wetzlar: Wichtiger Faktor für Tourismus

Lebensader des Radtourismus in Wetzlar: der Lahntalradweg. Der offizielle Weg führt jedoch um die alte Lahnbrücke herum. Nur wenn man den Fußgängerweg - der für Radfahrer frei ist - nutzt, kommt man an der Lahn entlang zum Haarplatz. Foto: Patrick Stein

WETZLAR - Viele Radler nutzen die Sommerferien für ausgedehnte Touren. Wetzlar liegt an einem der radtouristischen Highlights Hessens - dem Lahntalradweg.

Der Lahntalradweg R 7

Laut dem Allgemeinem Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) bietet die Route abwechslungsreiche 244 Kilometer Radurlaubsvergnügen. Die Strecke wurde vom ADFC sogar mit drei Sternen ausgezeichnet. Nach Ansicht des Vereins wartet der R 7 mit guter Infrastruktur, zahlreichen kulturellen Höhepunkten und eindrucksvollen Naturschönheiten auf. Wetzlar ist ein Etappenziel der mehrtägigen Radreise.

Radtouristen in Wetzlar

Obwohl für die meisten Radler der Weg das Ziel ist, nutzen viele einen Zwischenstopp, um sich die Altstadt und den Dom genauer anzusehen. Für den städtischen Tourismus sind die Radreisenden eine wichtige Besuchergruppe. "Bereits vor zehn Jahren haben Studien ergeben, dass der Radtourismus hier viel ausgeprägter ist, als man annehmen möchte", sagt Martin Krohn, der Radbeauftragte der Stadt.

Seitdem Wetzlar den Hessentag im Jahr 2012 ausgerichtet hat, würden noch mehr Touristen in die Stadt kommen. Genaue Zahlen über den Radtourismus in Wetzlar werden nicht erhoben. Die amtliche Statistik erfasst nur die Gesamtübernachtungszahl. Diese betrug im Jahr 2019 - also vor Corona - 272 771 Übernachtungen, im Jahr 2021 waren es 156 832.

"Aus unseren Erfahrungen in der Tourist-Information und Rückmeldungen von Hoteliers können wir aber sagen, dass insbesondere Fahrradfahrer auf dem Lahnradweg einen nennenswerten Beitrag zur Auslastung der Hotels in der Stadt leisten", heißt es aus dem Rathaus.

Oftmals werde angenommen, dass die Kanufahrer das Gros der Reisenden ausmache. Dies sei aber bei Weitem nicht der Fall. "Die Weiterentwicklung der radtouristischen Infrastruktur ist deshalb ein wichtiges Thema im Wetzlartourismus", sagt Regina Maiworm. Leiterin der Tourist-Info Wetzlar.

Der R 7 in Wetzlar

Die Beschilderung des Lahntalradwegs ist bis an die Stadtgrenzen gut zu finden. Im Stadtgebiet hat man manchmal Probleme, die richtige Route zu finden. Entweder die Schilder sind nicht richtig angebracht, oder verwirren. So muss man den Weg an der Lahn kurzzeitig verlassen und um das Restaurant "Bootshaus" herum fahren. Der Weg führt kurzzeitig mitten durch die Innenstadt und es gibt keinen ausgeschilderten Radweg, sondern Radfahrer und Fußgänger teilen sich den breiten Bürgersteig.

Besonders verwirrend: Vor einigen Jahren existierte ein Fahrradstreifen, der noch an seiner roten Farbe erkennbar ist. Der Radweg ist aber mittlerweile als Bürgersteig gekennzeichnet. "Ohne Navi oder Karte ist man manchmal auch als Radfahrer aufgeschmissen", sagt Krohn.

Zwar gibt es einige Informationstafeln, doch sollen noch mehr angebracht werden und bei der Umsetzung des Radverkehrskonzepts zukünftig darauf geachtet werden, dass der Radtourismus Beachtung findet.

Übernachtungsmöglichkeiten

In Wetzlar gibt es zwei Campingplätze, die auf ihren Wiesen Platz für Radtouristen mit Zelt bieten. Der "Campingplatz Wetzlar" liegt an der Lahn und genau am Lahntal-Radweg. "Goethe Camping" liegt ebenfalls an der Lahn, jedoch nicht am R 7 selbst.

Beide Campingplätze bieten neben der Möglichkeit zu Zelten auch Tipis und Hütten zur Übernachtung an. Wer es noch komfortabler mag, kann sich in der Pension "Domblick" einmieten. Inhaberin Ingrid Schröder ist stolz auf ihre Unterkunft, die sie seit 27 Jahren führt.

"Jedes Jahr kommen Gäste aus den europäischen Nachbarländern. Momentan haben wir Besucher aus der Schweiz und den Niederlanden. Sie sind auf dem Lahnradweg unterwegs und wollen sich hier entspannen", sagt Ingrid Schröder. Die Unterkunft wurde bereits mit dem Gütesiegel "Wanderbares Deutschland" und vom ADFC ausgezeichnet.

Neben dem "Domblick" gehören auch das Hotel "Naunheimer Mühle" und das Hotel "Wöllbacher Tor" zu den Unterkünften, die vom ADFC "Bett & Bike" zertifiziert wurden. Das bedeutet, dass die Hotels besonders fahrradfreundlich sind - sie bieten etwa einen Wäsche-Service, Leih-Räder, Werkstatt-Kooperationen und vieles mehr.

Werkstätten

In der Stadt gibt es zentral gelegen eine größere Fachwerkstatt, Fahrrad-Sarges am Karl-Kellner-Ring. Der Betrieb hat zusätzlich eine Zweigstelle in der Nähe der Bachweide. An der Hauptstraße von Garbenheim gibt es das Fahrradgeschäft Däumer. In Dutenhofen führt Peter Licher den Laden Zweirad-Licher. Die Händler bieten Zubehör, Ersatzteile, Reparaturen und Inspektionen aller Art an. Selbst wenn auf der Reise etwas am Rad geflickt werden muss, sind die Spezialisten sofort bei der Hand und schieben einen Gestrandeten kurzerhand in die vollen Terminbücher - etwa, wenn sich ein Arm der Radkurbel verabschiedet und das passende Spezialwerkzeug nicht zur Hand ist. "Na kommen Sie mal rein, wir schauen mal, ob wir den richtigen Schlüssel haben", bittet Inhaber Christian Sarges den Radfahrer in seinen Laden und schiebt das Rad umgehend in die Werkstatt. Nach fünf Minuten ist das Rad wieder in Ordnung und die Tour kann weiter gehen. Wenn die Reparatur größer ausfallen sollen, besteht bei "Fahrrad Sarges" zudem die Möglichkeit, Fahrräder zu mieten.

Abstellmöglichkeiten

Wer als Radtourist nach Wetzlar kommt, möchte sein Rad auch irgendwo sicher abstellen. Um den Dom herum, in der Altstadt und im weiteren Stadtgebiet hat man 100 Fahrradständer aufgestellt, an denen Räder angeschlossen werden können. Wer es sicherer haben möchte oder das Rad mitsamt Gepäck sicher einschließen will, kann auf eine Fahrradbox zurückgreifen. Am Haarplatz gibt es sechs solcher Boxen. Am Bahnhof sogar 23. Diese können für zwei, drei oder 24 Stunden gemietet werden und bieten Platz für jeweils ein Rad. Für E-Bikes gibt es in den Boxen sogar eine Lademöglichkeit.

Service der Stadt

Für Radtouristen bietet die Tourist-Information weiterhin den Service an, dass diese ihr Gepäck bei einem Besuch in der Altstadt in der Tourist-Information abgeben können. Außerdem können sich Radler über freie Hotelzimmer in Wetzlar informieren. Stadtrat Norbert Kortlüke (Grüne) berichtet, dass dieser Service bis zum Jahr 2019 gerne in Anspruch genommen wurde. "Seit der Corona-Pandemie machen die Mitarbeiterinnen in der Tourist-Information die Erfahrung, dass die Radtouristen ihre Zimmer frühzeitig reservieren und spontane Buchungen abgenommen haben", erklärt er.

Das ist geplant

Eine Fahrrad-Willkommensstation soll unweit der Mühle an der Hausertorstraße aufgestellt werden. Die Anlage umfasst großdimensionierte Gepäckschließfächer, Lademöglichkeiten für Akkus, eine Umkleidemöglichkeit, Sitzgelegenheiten und eine Infotafel. Derzeit sind hier die Ausschreibungsunterlagen in Arbeit. Wenn alles gut läuft, werden die Bauarbeiten noch dieses Jahr beginnen. An der Willkommensstation soll dann auch der Radweg entlang in Richtung Altstadt verlaufen. Die Gegenrichtung soll auf dem aktuellen Weg am Freibad entlang führen.