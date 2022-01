Rammstein-Frontmann Till Lindemann wirbt für "Veganuary"

Rammstein-Frontmann Till Lindemann verspeist als Karl Lagerfeld verkleidet genüsslich einen Pflanzenburger. Screenshot: Natascha Gross

Ob auf der Startseite von mittelhessen.de, in den Sozialen Medien oder in Lebensmittel-Märkten: Überall wird derzeit Werbung für den "Veganuary" gemacht. Die gemeinnützige Organisation, die hinter dem jährlichen Wettbewerb steckt, hat es inzwischen von Großbritannien über die USA bis nach Deutschland geschafft. Denn die Kampagne wird jedes Mal prominent in Szene gesetzt: Dieses Mal ist unter anderem Rammstein-Frontmann Till Lindemann mit dabei.

"Ein Pflanzenburger hat nichts mit Mode zu tun, sondern mit Stil." Till Lindemann im "Veganuary"-Spot

Als Karl Lagerfeld verkleidet - in einem schwarzen Anzug, mit Pferdeschwanz und Sonnenbrille - taucht er hinter der Bühne eines Laufstegs auf und verspeist genüsslich einen Burger. "Ein Pflanzenburger hat nichts mit Mode zu tun, sondern mit Stil. Machs wie Till, mach mit beim #veganuary" heißt es zum Schluss. Hinter dem Video steckt die Marke "Like Meat", deren Fleischersatzprodukte inzwischen in zahlreichen Supermärkten verkauft werden.

Halt! Darum geht es also? Man will uns mal wieder dazu zwingen, sich vegan zu ernähren?! Nein, um Zwang geht es in dieser Kampagne nicht. "Veganuary" will keinen "Veggie-Day" einführen. Der Januar, auch bekannt als Monat der guten Vorsätze, kann aber mithilfe des "Veganuary"-Programms dazu genutzt werden, eine rein pflanzliche Lebensweise einfach mal auszuprobieren. Die Vorteile sind inzwischen weitläufig bekannt: Weniger Tierleid, Schonung der Umwelt und auch die eigene Gesundheit kann davon profitieren. Und im Gegenteil zu all den guten Neujahrsvorsätzen, die wir meist nicht durchhalten, dauert die vegane Challenge gerade einmal einen Monat. Ob danach weitergemacht wird, kann jeder für sich selbst entscheiden.

Bunte Teller statt langweiliger Salat

Was am Ende davon übrig bleibt, ist eine neue Erfahrung. Und mit Sicherheit auch die Bereicherung der eigenen Küche. Denn wer gerne isst und kocht, wird so einiges Neues kennenlernen: Was statt Fleisch vom Tier auf den Teller kommt, wie man die Eier im Kuchen ersetzt und was man sich so alles aufs Brot schmieren kann, wenn die Mettwurst aus dem Kühlschrank verchwindet - all das erfahren Vegan-Mutige bei "Veganuary". Wobei es natürlich vor allem auch auf Instagram nur so wimmelt vor "veganfood"-Accounts. Wer dachte, unter #vegan tauchen nur langweilige Salat-Bilder auf, irrt jedenfalls. Statt eintönigem Grün sind die Bilder von Foodbloggern wie Bianca Zapatka, Nadine und Jörg von "Eat this!" sowie Isa und Julia von "Zuckerjagdwurst" bunt wie ein Regenbogen. Probieren Sie es also einfach mal aus.

P.S.: Bei "Veganuary" kann man sich das ganze Jahr über anmelden. Die Ausrede, dass der Januar schon halb vorbei ist, gilt also nicht. Zwinkersmiley.