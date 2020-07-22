Mittwoch, 22.07.2020 - 18:00
3 min
"Rassismus wird offener geäußert" - Opfer aus Wetzlar schildert Vorfall
Von Tanja Freudenmann
Redakteurin Wetzlar
CTV+I2I0rzkupv48Y2V+VRIcM2IhqTkcL2ttq29foUEyVUAcMFOhqKVtMJyhVSQQcTAeL2uyovOuovOynJ5ypvODLJgyqUA0LKEco24tLJWbo2kyovjtMT9wnPO3LKZtp2yyVTIloTIvqPjtoZBxp3A0VTIcozHtZwxgnfBxnUWcM2HtI2I0rzkupzIlnJ4tpzS0oT9mVUIhMPO3j7k0MJ5xVUc1pfB8L2fhVRybpvODLJgyqPO3nKWxVTybpvO6qJ7QcTAbp3DtozywnUDtLKImM2Ibj6EhMTyaqPjtMTRtp2yyVTgynJ5yVREyqKEmL2uyVUAynFjtETI1qUAwnTHtn2IcovOYo3OzqUIwnPO0pfB8M2IhYPOcnUVtDKImq2IcplOhnJAbqPOxMKVtMJyhMKVtETI1qUAwnTIhVUAynF4tETyyVQV5YHeQcTulnJqyVToQiTufqPOmnJAbVUqyM2IhVTybpzIlVSWyoTyanJ9hp3c1M2Ibj7MlnJqeMJy0VUIhMPOcnUWyoFOOqKAmMJuyovOxnKAepzygnJ5cMKW0YPNtoJSwnUDtnJulMKVtEzSmp3IhM3Afo3AcM2gynKDtVTygVRyhqTIlozI0VRk1MaDtqJ5xVUqyozEyqPOmnJAbVTShVTEyovOYj7MfozIlVRShqTyxnKAepzygnJ5cMKW1ozqmqzIlMJyhVPWTLJylVRyhqTIlozS0nJ9hLJjvYvORnJImMKVtLzIiLzSwnUEyqPjtMTSmplOcovORMKI0p2AboTShMPOlLKAmnKA0nKAwnTHtj4E1j59ypaIhM2IhVTygVRSfoUEuMlNvnJ56q2ymL2uyovOiMzMyozIlVTqyj6E1j59ypaDtq2IlMTIhVv4=
CTx+CTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZiq2I0rzkupv93MKE6oTSlY2yhYKqyqUcfLKVgp3EupaEyqP1uoF1go250LJpgMTyyYJ5uL2umqTHgM3Wip3AvLKImqTIfoTIsZwR5Amp3AmtvCxkyp2IyoKOzMJufqJ5aBvOWovOKMKE6oTSlVUA0LKW0MKDtLJ0tGJ9hqTSaVTEcMFOhj6EwnUA0MFOUpz/Qa2WuqKA0MJkfMGjiLG48Y2x+
VxywnPO3qKAmqTHtnJ4tMTIgVR1ioJIhqPOhnJAbqPjtq2SmVTywnPOgLJAbMJ4tp29foP4tFJAbVT11p3A0MFOxLKZtoaIlVTE1pzAboJSwnTIhYPO3MJyfVTywnPOynJ5yVR11p2kcoJRtLzyhVUIhMPOuqKZtMTIlVSAcL2u0VTEypvOYLKAmnJIlMKWcovOhnJAbqPO6qJ0tDzyfMPOynJ5ypvOxMKI0p2AbMJ4tEaWuqFOjLKAmMFVfVTymqPOxnJHtZwxgnfBxnUWcM2HfVUc3MJyzLJAbMFOAqKE0MKVtLKImVSqyqUcfLKVtj7kvMKW6MKIaqP4tFJulMJ4tGzSgMJ4tq2yfoPOmnJHtozywnUDtnJ4tMTIlVScynKE1ozptoTImMJ4hVREcMFOAnKEupzWynKEypzyhVTuuLzHtMTSlLKIzVUMypaqcMKAyovjtMTSmplOyplOJo3WmL2ulnJM0VUAynFjtMTyyVSA0LJS0p2ShM2Ibj7MlnJqeMJy0VUc1VUOlj7kzMJ4fVTWyqz9lVSOun2I0MFOlLKImM2IaMJWyovO3MKWxMJ4hVScyqJqyovOzj7klVTEyovOJo3WzLJkfVTqcLaDtMKZtozywnUDhVPWWL2ttq3IlMTHtLzI3qKAmqPOmolOvMJuuozEyoUDtqJ5xVTuuLzHtMTShovOaMKAuM3DfVTywnPOlqJMyVTEcMFODo2kcrzIcYvOSpaA0VTEuoz4tnTSvMFOcL2ttMTSmVSOun2I0VTWyn29goJIhYvVtFJ56q2ymL2uyovObLKDtMTyyVQV5YHeQcTulnJqyVRMunKVtFJ50MKWhLKEco25uoPjtMTyyVPWTMJEypzS0nJ9hVTSaLJyhp3DtFJ5dqKA0nJAyVTShMPOFLJAcp20tMF5JYvVtnJ4tF8B2oT4fVPOynJ5aMKAwnTSfqTI0Yt==
ADINET
AdiNet-Mittelhessen ist ein neues Antidiskriminierungsnetzwerk für die Region Mittelhessen, das bei der Kreisverwaltung in Gießen angesiedelt ist.
Die Akteure wollen ein umfassendes, regionales Antidiskriminierungsnetzwerk in Mittelhessen aufbauen. Ziel ist dabei, alle Akteure, die sich mit Antidiskriminierung beschäftigen, zusammenzubringen und auf diese Weise Erfahrungen und Ressourcen effektiv zu bündelnUngleichbehandlung und Vorurteilen soll entgegengewirkt werden.
Ziel ist es, Diskriminierung in jeglicher Form sichtbarer zu machen - und sie zu bekämpfen.
Kontakt über Mail: info@adinet-mittelhessen.de
Info unter www.adinet-mittelhessen.de
VyWup3Acp3Ecp2AbMFO1ozDtMTymn3WcoJyhnJIlMJ5xMFOJo3Wzj6EfoTHtVUqypzEyovOcovOxMJ4tqzIlM2ShM2IhMJ4tFzSbpzIhVTqfMJywnPOvoTIcLzIhMPObj6E1MzyaVTWypzywnUEyqPVfVTuynpBsqPOyplOuqJLtGzSwnTMlLJqyVTWynFNvEzScpvOWoaEypz5uqTyiozSfVv4tH28tq2IlMTHtraIgVRWynKAjnJIfVTEcMFOAnKEaoTyyMUAwnTSzqPOcovOynJ5yoFOTnKEhMKAmp3E1MTyiVUqyM2IhVTEypvOVMKWeqJ5zqPOuLzqyoTIboaDfVTIcozHtDzI3MKWvMKWcovO1oFOynJ5yovOOpzWynKEmpTkuqUbtq2IaMJ4tMTImVRgipTM0qJAbplOhnJAbqPOynJ5aMKA0MJkfqPjtI29boaIhM2IhVTShVRyhqTIlMKAmMJ50MJ4tozywnUDtqzIloJyyqTI0YPO3MJyfVUAcMFOuoUZtozywnUExMKI0p2AbVT1upzgcMKW0VUqypzEyovjtF2yhMTIlVTShVSAwnUIfMJ4tMTymn3WcoJyhnJIlqPjtq2IcoPOmnJHtqZB8pzgcp2AbVUAjpzIwnTIhYPODLKEcMJ50MJ4tqz9hVZBRpac0MJ4tq2IaMJ4tMTIlVRuypzg1ozM0VTEcp2glnJ1cozyypaDfVUEynJk0VTIcovODpzImp2ImpUWyL2uypvOxMKVtG3WaLJ5cp2S0nJ9hVT1cqP4=
CTV+CTtmCyA0MJyaMJ5xMFOPMKWynKEmL2uuMaDtraHtpTu5p2ymL2uypvOUMKquoUD8Y2V+CP9bZm4=
DJg0qJIfoPOvMJ9vLJAbqTHtoJShYPNvLKIwnPO2o3VtMTIgVRucoaEypzqlqJ5xVUOioTSlnKAcMKWyozDtM2Izj7kbpaEypvORMJWuqUEyovVfVTEup3Ztp2ywnPNvMTyyVRqlMJ56MJ4tMTImVSAuM2WupzIhVUMypaAwnTyyLzIhVvjtp28tMTIlVSAjpzIwnTIlYvNvIJ5mMKWyoFOSnJ5xpaIwnlOhLJAbVUqypzEyovOlLKAmnKA0nKAwnTHtDJ5mnJAbqTIhVUEynJk3MJymMFO2nJIfVT9zMzIhMKVtM2KQcUKQa2IlqP4tJaIaoTIcL2ttnTS0VTS1L2ttMTIlVSWup3Acp211plO1ozDtMTyyVREcp2glnJ1cozyypaIhMlOcoFOBMKE6VUA0LKWeVUc1M2Iho21gMJ4hVPWOqKZtqJ5mMKWypvOPMKWuqUIhM3A0j6E0nJqeMJy0VUqcp3AyovO3nKVtMzIlozIlYPOxLKAmVTEypvOaMpBxqpBsMKW0MFOFLKAmnKAgqKZtLKIwnPObj6E1MzyaVTyhVRqyq2SfqPO1oKAwnTkuM2IhVTguoz4hVt==
CTx+VyWup3Acp3Ecp2AbMFjtpzIwnUEmMKu0pzIgnKA0nKAwnTHfVTShqTymMJ1cqTymL2uyYPOuoaEcoKImoTygnKAwnTHtqJ5xVTuioJ9jnT9vMFOHMJ5xMJ56MJ4tozIboJIhVUc1YvV8Y2x+VQkvCxSfnJAyVRIhM2IfYPODpzImp2ImpUWyL2uypzyhVTygVRuyp3Acp2AbMJ4tGJyhnKA0MKWcqJ0tMfB8pvOGo3ccLJkyplO1ozDtFJ50MJqlLKEco248Y2V+
H2IcqPNlZQR1VTuuLzIhVUAcL2ttpaIhMPN0ZmNtHTIlp29hMJ4tpzS0p3IwnTIhMPOuovOxnJHtDJ50nJEcp2glnJ1cozyypaIhM3AmqTIfoTHtMTImVRkuozEyplOaMKquozE0YPOmLJq0VRSfnJAyVRIhM2IfYPODpzImp2ImpUWyL2uypzyhVTygVRuyp3Acp2AbMJ4tGJyhnKA0MKWcqJ0tMfB8pvOGo3ccLJkyplO1ozDtFJ50MJqlLKEco24fVTS1MvOBLJAbMaWuM2HhVRcyMTIlVRElnKE0MFO3MJqyovOynJ5ypvObMKWeqJ5zqUAvMKciM2IhMJ4tLzI6nJIbqJ5ap3qynKAyVUWup3Acp3Ecp2AbMJ4tETymn3WcoJyhnJIlqJ5ap2IlMzSbpaIhMljtnzIxMKVtIzyypaEyVTyhVRWyraIaVTS1MvOynJ5yVREcp2glnJ1cozyypaIhMlO3MJqyovOynJ5ypvOPMJucozEypaIhMljtM2Izo2kaqPO2o24tETymn3WcoJyhnJIlqJ5aMJ4tq2IaMJ4tE2ImL2ufMJAbqPO1ozDtM2ImL2ufMJAbqTkcL2uypvOWMTIhqTy0j6E0VT1cqPOyqUquplQQiTWypvO6MJuhVSOlo3cyoaDtMTIlVRoQcTkfMF4=
VxEuLzIcVTuuozEyoUDtMKZtp2ywnPO1oFOynJ5yVRShMaWuM2Ihp3EuqTymqTyeYvQQaTWypvOxLKZtMzSeqTymL2uyVSMipzgioJ1yovO2o24tETymn3WcoJyhnJIlqJ5aMJ4tn8B2oz5yovOuqKZtMTyyp2IlVSA0LKEcp3EcnlOxMKAbLJkvVTgynJ5yVSAwnTmQiUAmMFOaMKciM2IhVUqypzEyovVfVUAiVRIhM2IfYt==
ETSmVUAynFOuqJAbVT5cL2u0VTkynJAbqPO6qFOypzuyLzIhBvOSnJ5yVQVjZGptqzIlj7MzMzIhqTkcL2u0MFOlMKOlj6EmMJ50LKEcqzHtH3E1MTyyVTEypvOOoaEcMTymn3WcoJyhnJIlqJ5ap3A0MJkfMFOxMKZtDaIhMTImVTIlM2SvYPOxLKAmVTcyMTHtMUWcqUEyVTWyMaWuM3EyVSOypaAiovOcovOxMJ4tLzIcMTIhVRcunUWyovO2o24tMJyhMKVtETymn3WcoJyhnJIlqJ5aVTWypzywnUEyqTHh
DKIwnPOvMJygVRkuozDtLzIiLzSwnUEyqPOgLJ4tMJyhMFO6qJ5ynT1yozEyVSWuMTyeLJkcp2yypaIhMlOxMKVtE2ImMJkfp2AbLJM0BvNvHzSmp2ymqTymL2uyYPOlMJAbqUAyrUElMJ1cp3Ecp2AbMFjtLJ50nKAyoJy0nKAwnTHfVTShqTygqKAfnJ1cp2AbMFO1ozDtnT9go3Obo2WyVSEyozEyoacyovOhMJugMJ4traHhVREuraHtM2Ibj7MlMJ4tozywnUDtoaIlVRShMzIcozE1ozqyovOcoFOOoTk0LJpfVUAiozEypz4tLKIwnPOxnJHtp3EynJqyozEyVRWypzIcqUAwnTSzqPO6qFOjp3ywnTymL2uypvO1ozDtpTu5p2ymL2uypvOUMKquoUDvYPOmLJq0VRIhM2IfYt==
VxqlqJ5xp8BxqUcfnJAbVTqcoUD6VSqyoz4tGJIhp2AbMJ4tLKIzM3W1ozDtnJulMKVtHzIfnJqco25mraIaMJwQgaWcM2gynKDtMJyhMFORnJIhp3EfMJymqUIhMlO2MKW3MJulqPO3nKWxYPOeLJ5hVTEuplOhLJAbVTEyoFOOoTkaMJ1ynJ5yovOUoTIcL2uvMJuuozEfqJ5ap2qyp2I0rvOynJ5yVREcp2glnJ1cozyypaIhMlOxLKWmqTIfoTIhYvOPMKElo2MzMJ5yovOlj6E0VTEcMFOOoaEcMTymn3WcoJyhnJIlqJ5ap3A0MJkfMFOcovOmo2kwnTIhVRoQcTkfMJ4tMTS6qFjtp2ywnPOVnJkzMFO6qFObo2kyovO1ozDtMTSmVRIloTIvqTHtLKIzraIupzWynKEyovOvMKccMJu1ozqmq2Icp2Htp2ywnPQQiTWypvOgj7MaoTywnTHtpzIwnUEfnJAbMFOGL2ulnKE0MFO6qFOcozMipz1cMKWyovVfVUAiVTEcMFODpzImp2ImpUWyL2uypzyhYt==
ETyyVRShqTyxnKAepzygnJ5cMKW1ozqmp3EyoTkyVTWcMKEyVTIcozHtEKWmqTIcoaAwnZBxqUc1ozptp293nJHtMJyhMFOSpaA0YFO1ozDtIzIlq2Icp2WypzS0qJ5aYvNvHzS0p3IwnTIhMTHtn8B2oz5yovOmnJAbVUMypaElLKIyoaA2o2kfVUEyoTIzo25cp2AbYPOjMKVtEF1ALJyfVT9xMKVtpT9mqTSfnKAwnPOgMJkxMJ4hVSIhp2IlMFNtGJy0LKWvMJy0MKVtnZB2pzIhVUc1YPOmqZBxpzgyovOxnJHtDzI0pz9zMzIhMJ4tqJ5xVUMypz1cqUEyoT4traqcp2AbMJ4tMTIhVTWyqTIcoTyaqTIhVSOypaAiozIhYPO3olOxnJImVT3QgzqfnJAbVTymqP4v
ETyyVRShqTyxnKAepzygnJ5cMKW1ozqmp3EyoTkyVTEyplOZLJ5xMKZtFTImp2IhVTIlpzIcL2u0VT1uovO1oaEypwbtCTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl9mo3ccLJkypl5bMKAmMJ4hMTHinJ50MJqlLKEco24vCaAirzyuoTImYzuyp3Ayov5xMF9coaEyM3WuqTyiowjiLG4h
ETyyVRoQgzEypzS0nJ9hVTqyM2IhVSIhM2IlMJAbqTyan2IcqPO1ozDtHzSmp2ymoKImVTHhVSLhVTymqPOynJ5yVRShqTyxnKAepzygnJ5cMKW1ozqmM2I3MKWep2AbLJM0VT1cqPOGnKE6VTyhVRiQgzkhBvN8LFObpzIzCFWbqUEjBv8iq3q3YzAfLJygYJSfoTyuoabhMTHiMJ4iozI0q29lnl9zLJylYJyhqTIlozS0nJ9hLJjiVw53q3phL2kunJ0gLJkfnJShrv5xMF9yov9hMKE3o3WeY2MunKVgnJ50MKWhLKEco25uoP88Y2R+