3 min

Rassistisches Spielzeug: Sind alle Puppen gleich?

Kann Spielzeug rassistisch sein? Wir haben bei Spielzeuggeschäften in Wetzlar und Umgebung nachgefragt, was sie anbieten und was Kinder und Eltern kaufen.

Von Tanja Freudenmann Redakteurin Wetzlar