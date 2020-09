Raub auf der Alten Lahnbrücke scheitert

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Zwei junge Männer haben am Donnerstagabend auf der Alten Lahnbrücke in Wetzlar versucht, einem 18-Jährigen den Rucksack zu rauben. Der Wetzlarer konnte sich auf den Beinen halten und rannte davon. Zunächst verfolgten die Täter den jungen Mann. Als dieser in ein Restaurant flüchtete, gaben sie allerdings auf.

Nach Angaben von Polizei-Pressesprecher Guido Rehr war der 18-Jährige gegen 21.40 Uhr zu Fuß in Richtung Neustadt unterwegs. Ihm kamen zwei junge Männer entgegen. Offensichtlich drehte das Duo nach dem Passieren um. Denn plötzlich erhielt das Opfer einen Tritt gegen das rechte Bein. Gleichzeitig griffen die Unbekannten nach seinem Rucksack und dem Kopfhörer.

Einer der Räuber war zwischen 17 und 22 Jahre alt, etwa 1,80 bis 1, 85 Meter groß und schlank. Er trug einen weißen Pullover und eine weißen Kappe sowie einen Mund-Nase-Schutz. Sein Komplize war etwa gleichalt, etwas kleiner, ebenfalls schlank und hatte kurze schwarze Haare.

Die Kripo Wetzlar sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon 0 64 41-91 80.