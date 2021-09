Räuber droht mit Elektro-Schocker

Symbolfoto: Arne Dedert/dpa

WETZLAR - Mit einer Beute von 75 Euro suchte ein Räuber am Mittwochnachmittag hinter der Aral-Tankstelle im Karl-Kellner-Ring das Weite.

Zwischen 13.30 Uhr und 13.40 Uhr war das Opfer auf dem Fußweg der Grünanlage direkt hinter der Tankstelle unterwegs. Der Räuber stoppte die 20-Jährige, drohte ihr mit einem Elektro-Schocker und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Die Wetzlarerin übergab ihr Bargeld, anschließend flüchtete der Täter in Richtung Schillerplatz.

Die Frau beschreibt den Täter als Mitte 40 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß, mit grauen längeren Haare. Er machte auf das Opfer einen sehr ungepflegten Eindruck. Zur Tatzeit trug er einen blauen Kapuzenpullover sowie eine Jeans.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Überfall in der Avignon-Anlage hinter der Tankstelle beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Räuber machen? Wem ist der Täter nach dem Raub auf der Flucht in Richtung Schillerplatz aufgefallen? Hinweise an die Polizei unter Telefon 0 64 41-91 80.