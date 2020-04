Räuber nutzen "Ausleihe auf Vertrauensbasis" der Phantastischen Bibliothek aus

Unbekannte haben am Wochenende ein "Offenes Regal" vor den Türen der Phantastischen Bibliothek geplündert.

Wetzlar (mbon/red). Unbekannte haben am Wochenende ein "Offenes Regal" vor den Türen der Phantastischen Bibliothek geplündert. Dort waren laut Mitteilung beliebte und oft gelesene Titel der Bibliothek sowie Kinderbücher für alle Altersstufen zur Leihe auf Vertrauensbasis deponiert.

Fassungslos waren Bettina Twrsnick und Thomas Le Blanc von der Phantastischen Bibliothek ("PhanBib")über die Räumung ihres seit Beginn der Corona-Krise bereitgestellten Schranks.

"Wir kennen unsere Leser und wissen, dass eine Ausleihe auf Vertrauensbasis mit ihnen absolut funktioniert," hieß es. Nicht gerechnet habe man allerdings mit den merkwürdigen Blüten, die die Corona-Krise offenbar treibt.

Denn: Die Unbekannten stahlen nicht nur die Bücher, sondern hinterließen zudem stark abgenutztes Spielzeug und Möbel vor der Tür. Wetzlars Bibliotheken sind geschlossen. Aus diesem Grund bietet die "PhanBib" eine Leihe per Mail an. Unter der Mailadresse mail@phantastik.eu können Nutzer der Bibliothek gezielt ihre Buchwünsche mitteilen.

"Niemand, der gerade mitten in der Reihe 'Games of Thrones' oder 'Warrior Cats' steckt und jetzt viel Zeit zum Lesen hätte, soll darunter leiden, dass man jetzt nicht mehr an die Bücher kommt", erklärte Maren Bonacker von der Kinder- und Jugendbibliothek dieses Angebot, das in den beiden vergangenen Wochen rege genutzt wurde. Die vorbestellten Buchpakete können dann nach vereinbartem Termin mittels eines kurzen Handy-Anrufs vor der Tür in Empfang genommen werden.

Ob das "Offene Regal" weiterhin zur Verfügung gestellt werden kann, wird jetzt im Haus überlegt. Die individuelle Ausleihe nach vorheriger schriftlicher Bestellung jedoch soll weiterhin bestehen bleiben.