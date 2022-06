Räuber überfallen Sanitätshaus in Wetzlar

Unter Vorhalt eines Messers haben die Räuber den Mitarbeiter zur Herausgabe des Bargeldes gezwungen. Symbolfoto: gebfotography/Fotolia

WETZLAR - Zwei noch unbekannte Täter haben am Montagnachmittag (20. Juni) ein Sanitätshaus in der Wetzlarer Sportparkstraße überfallen. Sie bedrohten einen Mitarbeiter mit einem Messer und forderten die Herausgabe von Bargeld.

Gegen 13.50 Uhr klingelte das Duo laut Polizeimeldung an dem zur Mittagspause geschlossenen Fachgeschäft. Die beiden Männer gaben vor, ein Paket liefern zu wollen. Ein Mitarbeiter öffneten den beiden, worauf einer der Unbekannten sofort ein Messer zog und ihn aufforderte, zum Kassenbereich zu gehen. Dort übergab das Opfer den Räubern eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld. Sie verließen anschließend das Geschäft und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der mit dem Messer bewaffnete Täter war circa 1,80 Meter groß, hatte einen Drei-Tage-Bart und sprach mit ausländischem Akzent. Er war bekleidet mit einer blauen Jacke, einer grauen Hose und braunen Sneakern und trug zudem eine dunkle FFP-2 Maske. Sein Komplize war mit geschätzten 1,90 Metern etwas größer und hatte schwarze Haare. Er trug eine blaue Windjacke sowie eine blaue medizinische OP-Maske.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt:

- Wer hat das Duo am Montagnachmittag in der Sportparkstraße beobachtet?

- Wem sind die beiden Männer nach dem Überfall auf der Flucht aufgefallen?

- Wer kann sonst Angaben zur Identität der beiden Räuber machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter der Nummer (06441) 9180.