Rechtsradikaler Anschlag auf Wetzlarer Grünen-Büro

Die Polizei sucht Zeugen eines Anschlags auf das Büro der Grünen in der Wetzlarer Weißadlergasse.

Wetzlar (gro). Offenbar einen rechtsradikalen Anschlag hat es am Wochenende auf das Büro der Grünen in der Weißadlergasse gegeben. Die Polizei sucht im Zusammenhang mit einer Sachbeschädigung nach Zeugen und bittet um Hinweise.

Unbekannte haben mit großer Wucht einen Stein durch eine Doppelglasscheibe der Grünen-Geschäftsstelle in der Weißadlergasse geworfen. Der Stein durchschlug die Schaufensterscheibe genau an der Stelle, an der ein Plakat hing, das die Ablehnung von Rechtsextremismus deutlich machte, teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Anschließend durchschlug der Stein auch noch eine im Büro stehende Kommode. Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, verursachten die Täter demnach einen Schaden von etwa 750 Euro.

Die Gesamtumstände deuten nach Polizeiangaben auf eine politisch motivierte Tat hin. Daher hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe bemerkt? Hat jemand das Einschlagen der Scheibe gehört, sodass der Tatzeitraum näher eingegrenzt werden kann? Hinweise nimmt die Polizeistation Wetzlar, Telefon 06441 9180, entgegen.

Kortlüke verurteilt

die Tat aufs Schärfste

Grünen-Vorstandssprecher Norbert Kortlüke erklärte auf Anfrage dieser Zeitung, politische Äußerungen in dieser Form und Aggressivität würden zutiefst verurteilt. Er hoffe, dass die Täter schnell von der Polizei gefasst werden können. Gleichzeitig machte Kortlüke deutlich, dass sich die Grünen durch die Tat nicht werden einschüchtern lassen in ihrer Meinung und Arbeit gegen Rechtsradikalismus.