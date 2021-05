Regenbogen über Wetzlar

Jetzt teilen:

Manchmal hat das regnerisch und so gar nicht zum Mai passende Wetter ja doch seine schönen Seiten. So auch am Mittwochabend, als die tief stehende Sonne aus dem Regen einen wunderbaren Regenbogen zauberte, der über Wetzlar und dem Lahntal zu sehen war. Viele Zuschriften von Lesern erreichten uns dazu mit schönen Aufnahmen, wie auch dieses Foto von unserer Leserin Christine Arzt. Sie hat den Regenbogen von der Nauborner Ringstraße aus in Richtung Stoppelberger Hohl festgehalten. Dabei kann man ganz leicht den Doppelbogen sehen und es scheint fast so, als wollte der Bogen die Wolke in sich einschließen. Foto: Christine Arzt