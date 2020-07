Reizende Raupen nicht berühren!

Ausnahmsweise keine direkte Folge der Trockenheit: Kahlgefressener Eichenbestand im Revier Langgöns. Foto: Ambraß/HessenForst

Wetzlar (red). In den Eichenbeständen des Forstamtes Wetzlar ist ein bizarres Schauspiel zu beobachten: Zahlreiche Raupen bewegen sich in großen Gruppen in einer Prozession oder sitzen dicht aufeinander. Später sieht man dann große Gespinste am Stamm oder in den Astgabeln der Eichen. Bei Kontakt mit den Härchen drohen schwere Haut-, Augen- und Atemwegsreizungen. Der Eichenprozessionsspinner ist wieder aktiv.

Forstamtsleiter Stefan Ambraß appelliert an die Waldbesucher, aufmerksam zu sein: "Der harmlose Eindruck der flauschigen Raupen und deren Nester trügt. Die Raupen bergen sowohl für Waldbesucher, als auch für Hunde eine Gefahr." Selbst Kleidungsstücke sollten, wenn sie mit den Brennhaaren in Berührung gekommen sind, gründlich gereinigt werden. Besonders häufig sind die wärmeliebenden Raupen in lichten Eichenwäldern, an Waldrändern und Alleen anzutreffen. Die trocken-warmen Temperaturen der vergangenen Jahre trügen zum erhöhten Vorkommen des Spinners bei.

Schwammspinner fressen ganze Bestände leer

Doch nicht nur der Eichenprozessionsspinner fühlt sich in den Eichenwälder wohl. Auch sein ebenfalls haariger Verwandter, der Schwammspinner, kommt besonders in den Revieren Langgöns und Hüttenberg stellenweise so massenhaft vor, dass Eichenbestände und Mischbaumarten kahlgefressen werden. "Einen solchen Kahlfraß erträgt die Eiche schon mal, weil sie im Juli nochmals neue Triebe und Blätter ausbildet", erläutert Ambraß. Zu häufig solle dies jedoch nicht passieren, weil die Eichenbestände so weit geschwächt würden, dass sie absterben können.

TIPPS FÜR WALDBESUCHER Raupen und Nester sollten nicht berührt werden. Gekennzeichnete Bereiche bitte meiden. Windverhältnisse sollten beachtet werden, da die Brennhaare im Wind fliegen. Wer mit den Härchen in Kontakt kommt und Symptome entwickelt, sollte zum Arzt gehen. Auch unterhalb von befallenen Bäumen können am Boden liegende Brennhaare der Raupe noch jahrelang gesundheitliche Probleme auslösen. Kratzen kann die Gifthaare nur tiefer in die Haut treiben. Duschen und Haare waschen, kaltes Wasser lindert den Reiz. Bei Augenkontakt mit viel Wasser spülen. Kleidung schnell wechseln und bei mindestens 60 Grad waschen. Bei schweren Reaktionen sofort den Notruf 112 wählen. Funde bitte unter Telefon 0 64 41-67 90 10 melden.

Um die Entwicklung der Polulation im nächsten Jahr einschätzen zu können, werden die betroffenen Waldbereichen nun beobachtet. Dazu werden Falter und Eigelege, die der Schwammspinner wie ein Schwamm an der Rinde ablegt, gezählt.

Wenigstens eine gute Nachricht gibt es: "Für den Menschen sind seine Brennhaare normalerweise nicht so stark reizend, wie die des Eichenprozessionssinners. Die Raupen sollten aber trotzdem nicht berührt werden", warnt Stefan Ambraß.