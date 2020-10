Rekordzahl bei StudiumPlus

Jetzt teilen:

WETZLAR - (red). Die 19. Rekordzahl in Folge kann Professor Harald Danne, Leitender Direktor des Wissenschaftlichen Zentrums Duales Hochschulstudium (ZDH), zum Start des Wintersemesters bei StudiumPlus verkünden: Mit 444 Erstsemestern klettert die Gesamtstudierendenzahl von 1601 auf nunmehr insgesamt 1815 Studierende. In Wetzlar beginnen 261 Erstsemester, an den sechs Außenstellen 183.

„Neben Wetzlar entwickeln sich auch die Außenstellen von StudiumPlus sehr gut“, sagt Danne. In Biedenkopf und Frankenberg sind mittlerweile über 100 Studierende immatrikuliert, in Bad Hersfeld und Bad Vilbel bereits fast 200. Weitere Steigerungen verzeichnen auch Bad Wildungen und Limburg. Das Wintersemester 2020/21 werde ein hybrides sein: „Wir gehen mit einem Großteil der Veranstaltungen wieder in die Präsenz.“ Das sei von den Studierenden trotz gut funktionierender digitaler Veranstaltungen ausdrücklich gewünscht.

Keine offizielle Begrüßung in der Stadthalle

„StudiumPlus lebt vom persönlichen Austausch“, so Danne. Das hybride Semester werden unter Beachtung aller Hygieneregeln der THM und des Landes Hessen abgehalten, mit Abstandsregeln, Maskenpflicht außer an den Sitzplätzen, fester Zuordnung von Hörsälen zu bestimmten Studierendengruppen und genau gekennzeichneter Wegeführung.

Die offizielle Begrüßung der Erstsemester ist wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht in der Stadthalle möglich, Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner gratuliert ihnen auf digitalem Wege, sich in der Zeit des Umbruchs für ein duales Studium entschieden zu haben. „Gerade in einer solchen Phase kann man im Unternehmen an interessanten Entwicklungen teilhaben.“ Und Uwe Hainbach, der neue Vorstandsvorsitzende des Competence-Centers Duale Hochschulstudien – StudiumPlus (CCD), rät den Erstsemestern, sich zu prüfen, woran sie wirklich Spaß haben und wofür sie Talent haben, um den Anforderungen des Berufs auf Dauer gewachsen zu sein und Erfüllung darin zu finden.

StudiumPlus feiert den 20. Jahrgang und in Wetzlar auch ein besonderes Jubiläum: In diesem Monat jährt sich der Senatsbeschluss der damaligen Fachhochschule Gießen-Friedberg (heute Technische Hochschule Mittelhessen/ THM), der Wetzlar zum offiziellen Hochschulstandort machte.

Mit dem im Wintersemester 2021/22 startet der neue Master-Studiengang „Future Skills und Innovation“ gehe man in die richtige Richtung. Wegen der Umstellung der Bachelor-Studiengänge auf sieben Semester und der Master-Studiengänge auf drei Semester starten die Master-Studiengänge künftig im Sommersemester – Ausnahme ist der Master-Studiengang „Future Skills und Innovation“, der erstmals im Wintersemester 2021/22 starten wird. Aktuell hat das duale Studienprogramm 111 Master-Studierende. Für alle Master-Studiengänge nimmt StudiumPlus gerne noch Anmeldungen entgegen.