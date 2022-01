Retter rund um die Uhr: Nick Hausmann aus Wetzlar

Mal im Einsatz, mal ganz privat: Nick Hausmann aus Wetzlar weiß, was zu tun ist, wenn Menschen in Gefahr sind. Den Menschen helfen - das ist für den 24-Jährigen das, was er an seinem Ehrenamt bei der Freiwilligen Feuerwehr schätzt und was ihm Spaß macht. Auch hauptberuflich hilft Nick Hausmann, denn er arbeitet als Notfallsanitäter beim Rettungsdienst. Fotos: Feuerwehr Wetzlar