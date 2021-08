Riesenseifenblasen über dem Schillerplatz

Jetzt teilen:

Nicht nur Kinderaugen glänzten am Samstagvormittag auf dem Schillerplatz, als Clown Ichmael und seine Mitarbeiter Riesenseifenblasen in die Luft pusteten. Auch Erwachsene hatten ihren Spaß, und jeder konnte mitmachen. Dazu benötigte man zwei mit einem Baumwollseil an den Enden zusammengebundene Bambusstöcke, die man in eine Wasser-Spüli-Mixtur tunken musste. Dann zog man die Stöcke wieder vorsichtig aus dem Eimer und die Schnur an den Enden auseinander. Mit etwas Glück und Wind formten sich aus der gespannten Schnur immer größere Seifenblasen. Die Aktion war Teil des "Musik-Sommers 2021" des Wetzlarer Stadt-Marketings. mfri/Foto: Markus Fritsch