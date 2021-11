Risse entdeckt: Taubensteinbrücke für Lkw gesperrt

Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - Bei Arbeiten an der Taubensteinbrücke der Bundesstraße 49 bei Wetzlar (auf Höhe des Forums) hat Hessen Mobil Risse an dem Bauwerk festgestellt. Zwar seien Standsicherheit und Tragfähigkeit der Brücke nicht gefährdet, dennoch ist die Brücke seit dem späten Freitagnachmittag für Brummis über 3,5 Tonnen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, teilte Hessen Mobil mit.

Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme, damit die Rissbildung nicht größer wird und um weiteren Schaden von der Brücke abzuwenden. Betroffen ist der Bereich der B 49 zwischen der Anschlussstelle Wetzlar-Garbenheim und der Anschlussstelle Wetzlar-Mitte in beiden Fahrtrichtungen. Bis auf Weiteres wird der Lkw-Verkehr in Fahrtrichtung Limburg ab der Anschlussstelle Wetzlar-Ost über die A 45 zum Wetzlarer Kreuz und weiter über die A 480 und die B 277 zur Anschlussstelle Wetzlar-Dalheim der B 49 umgeleitet. Darüber hinaus wird für den Regionalverkehr nach Wetzlar aus Richtung Gießen kommend eine Umleitung über die Anschlussstelle Garbenheim eingerichtet.

An der Anschlussstelle Wetzlar-Mitte kann auf die B 49 in Fahrtrichtung Limburg aufgefahren werden. Auch in Fahrtrichtung Gießen wird der Schwerlastverkehr großräumig über die B 277, A 480 und die A 45 zur Anschlussstelle Wetzlar-Ost umgeleitet. Der Regionalverkehr nach Wetzlar aus Richtung Limburg kommend kann die B 49 bis zur Anschlussstelle Wetzlar-Mitte befahren.