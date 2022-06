Rittal Foundation unterstützt Albert-Schweitzer-Kinderdorf

Die Rittal Foundation unterstützt die Arbeit des Albert-Schweitzer-Kinderdorfs in Wetzlar (v. l.): Christian Scharfe und Susanne Högler nehmen einen symbolischen Scheck von Rainer Reissner, Geschäftsführer der Rittal Foundation, entgegen. Foto: ASK Wetzlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Die Rittal Foundation mit Sitz in Herborn ist ein fester Partner des Vereins Albert-Schweitzer-Kinderdorf Hessen (ASK). Ihr neuer Geschäftsführer, Rainer Reissner, überreichte jetzt eine weitere Spende in Höhe von 20 000 Euro an Susanne Högler, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit und Sponsoring des ASK Hessen, sowie an Christian Scharfe, Einrichtungsleiter des familienorientierten Bereichs im ASK Wetzlar.

Die Familienklasse ist ein vorbeugendes Kooperationsprojekt zwischen der Familie, einer staatlichen Regelschule, den regionalen Beratungs- und Förderzentren und dem Albert-Schweitzer-Kinderdorf Hessen. Sie sei an 15 Standorten im Lahn-Dill-Kreis und Wetzlar vertreten, erklärt das ASK in einer Pressemitteilung. Ferner gebe es zehn weitere Familienklassen in Hessen, die nach dem Konzept des Albert-Schweitzer-Kinderdorfes Hessen arbeiten.

In der Familienklasse lernen Schüler, die die Lern- und Verhaltensanforderungen im Schulalltag nicht erfüllen können, diese angemessen zu bewältigen. Für Familien innerhalb des Einzugsgebiets ist die Teilnahme kostenfrei. Finanziert wird das Projekt vom Hessischen Kultusministerium, von der Stadt Wetzlar beziehungsweise dem Lahn-Dill-Kreis sowie von Sponsoren.

Mit der Spende der Rittal Foundation will das ASK nach eigenen Angaben auch das Projekt FiF (Familien im Familienzentrum/Kindergarten) wieder aufgreifen. Dessen Planungsschritte mit Grundschulen und Kindergärten seien durch die Pandemie ausgebremst worden. FiF solle Kinder beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule begleiten.