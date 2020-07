RMV will Mehrwertsteuersenkung weitergeben

Jetzt teilen:

Wetzlar/Hofheim (pre). Die Deutsche Bahn gibt die seit 1. Juli geltende Mehrwertsteuersenkung voll an die Fahrgäste weiter - die Ticketpreise haben sich nach ihren Angaben um 1,9 Prozent verbilligt. Und im Nahverkehr?

"Natürlich reichen wir die vom Bund beschlossene Mehrwertsteuer-Senkung an unsere Kunden weiter. In welcher Form dies geschieht, muss noch von den Gremien des RMV beschlossen werden", sagt Vanessa Rehermann, Sprecherin des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV). So sei - vorbehaltlich der Gremienzustimmung - eine Verschiebung der kommenden Tarifrunde um ein halbes Jahr denkbar, also so lang, wie nun auch die reduzierte Mehrwertsteuer gilt. Tarifwechsel beim RMV ist üblicherweise am 1. Januar. Dies würde sich dann vom Neujahrstag auf den 1. Juli 2021 verschieben.

Tarifumstellung würde

eine Million Euro kosten

Der Fahrgastbeirat hatte in seiner aktuellen Sitzung über das Thema diskutiert. Kira Lampe, Geschäftsführerin der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil, erläuterte dort, dass eine direkte Reduzierung der Fahrpreise schwer umsetzbar sei, denn es handele sich in den niedrigen Preisstufen des RMV nur um Centbeträge. Es sei nur schwer vorstellbar, dass Kunden künftig zum Beispiel im Bus beim Fahrer krumme Preise bezahlen.

Seitens der Lokalen Nahverkehrsbehörde der Stadt Wetzlar ergänzte Manfred Schieche, eine Tarifumstellung beim RMV koste rund eine Million Euro. Das stehe in keinem Verhältnis zum Nutzen, zumal die Mehrwertsteuersenkung wegen Corona wie gesagt nur für einen überschaubaren Zeitraum gelte.