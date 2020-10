Roberto Blanco fühlt sich mit 83 noch jung

Die Kaphingst-Firmengruppe mit Stammsitz in Marburg ist das größte Sanitätshaus-Unternehmen in Hessen und beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter An über 27 Standorten in Mittel- und Nordhessen werden Kunden mit Produkten der Orthopädie-Technik, der Orthopädie-Schuhtechnik, der Reha-Technik und des Sanitätshauses. Das inzwischen 108 Jahre alte Traditionsunternehmen hat nun Roberto Blanco als Werbestimme gewonnen.