Roboter verhilft neuer Goetheschule in Wetzlar zu mehr Licht

Mit Hilfe eines Verglasungsroboters können die bis zu 400 Kilo schweren Glasscheiben der Goetheschule angehoben, ausgerichtet und in die Rahmen eingesetzt werden. Der Erste Kreisbeigeordnete Roland Esch (links) und Oberbürgermeister Manfred Wagner lassen sich die Technik auf der Baustelle erläutern. Foto: Pascal Reeber

...aber Kontrolle ist besser: Stahlbaumonteur Niko Rengers überprüft eine der Schraubverbindungen an einem der sechs Längsträger des Glasdachs über "Goethes Garten". Foto: Pascal Reeber

Sie halten das Glasdach von "Goethes Garten": In der Nacht zum Montag sind sieben rund 22 Meter lange Stahlträger in Wetzlar eingetroffen und am Dienstagmorgen auf dem Schulbau montiert worden. Foto: Pascal Reeber