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Freitag, 22.05.2020 - 06:00
6 min. inkl. Video

Roboter verhilft neuer Goetheschule in Wetzlar zu mehr Licht

Zentnerschwere Fenster, große Glasfassaden und ein Atrium mit gläsernem Dach: Die neue Goetheschule in Wetzlar wird ein lichtdurchfluteter Ort.

Pascal Reeber: Redakteur Wetzlar
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar

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Mit Hilfe eines Verglasungsroboters können die bis zu 400 Kilo schweren Glasscheiben der Goetheschule angehoben, ausgerichtet und in die Rahmen eingesetzt werden. Der Erste Kreisbeigeordnete Roland Esch (links) und Oberbürgermeister Manfred Wagner lassen sich die Technik auf der Baustelle erläutern. Foto: Pascal Reeber

Mit Hilfe eines Verglasungsroboters können die bis zu 400 Kilo schweren Glasscheiben der Goetheschule angehoben, ausgerichtet und in die Rahmen eingesetzt werden. Der Erste Kreisbeigeordnete Roland Esch (links) und Oberbürgermeister Manfred Wagner lassen sich die Technik auf der Baustelle erläutern. Foto: Pascal Reeber

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Fotos
Mit Hilfe eines Verglasungsroboters können die bis zu 400 Kilo schweren Glasscheiben der Goetheschule angehoben, ausgerichtet und in die Rahmen eingesetzt werden. Der Erste Kreisbeigeordnete Roland Esch (links) und Oberbürgermeister Manfred Wagner lassen sich die Technik auf der Baustelle erläutern. Foto: Pascal Reeber

Mit Hilfe eines Verglasungsroboters können die bis zu 400 Kilo schweren Glasscheiben der Goetheschule angehoben, ausgerichtet und in die Rahmen eingesetzt werden. Der Erste Kreisbeigeordnete Roland Esch (links) und Oberbürgermeister Manfred Wagner lassen sich die Technik auf der Baustelle erläutern. Foto: Pascal Reeber

...aber Kontrolle ist besser: Stahlbaumonteur Niko Rengers überprüft eine der Schraubverbindungen an einem der sechs Längsträger des Glasdachs über "Goethes Garten". Foto: Pascal Reeber

...aber Kontrolle ist besser: Stahlbaumonteur Niko Rengers überprüft eine der Schraubverbindungen an einem der sechs Längsträger des Glasdachs über "Goethes Garten". Foto: Pascal Reeber

Schulleiter Carsten Scherließ freut sich, dass die neue Aula der Schule deutliche Formen annimmt. Foto: Pascal Reeber

Schulleiter Carsten Scherließ freut sich, dass die neue Aula der Schule deutliche Formen annimmt. Foto: Pascal Reeber

Zu Goethes Garten hin erhält der künftige Hörsaal der Schule eine Glasfront, erläutert Kerstin Weber, Leiterin der Schulbauabteilung beim Kreis, im Beisein des Ersten Kreisbeigeordneten Roland Esch und von Projektleiter Carsten Reeh. Foto: Pascal Reeber

Zu Goethes Garten hin erhält der künftige Hörsaal der Schule eine Glasfront, erläutert Kerstin Weber, Leiterin der Schulbauabteilung beim Kreis, im Beisein des Ersten Kreisbeigeordneten Roland Esch und von Projektleiter Carsten Reeh. Foto: Pascal Reeber

Erst wenn die Leitungen und Kabel verlegt sind, werden die Gipskartonwände im Inneren der Schule auch von der zweiten Seite geschlossen. Foto: Pascal Reeber

Erst wenn die Leitungen und Kabel verlegt sind, werden die Gipskartonwände im Inneren der Schule auch von der zweiten Seite geschlossen. Foto: Pascal Reeber

Sie halten das Glasdach von "Goethes Garten": In der Nacht zum Montag sind sieben rund 22 Meter lange Stahlträger in Wetzlar eingetroffen und am Dienstagmorgen auf dem Schulbau montiert worden. Foto: Pascal Reeber

Sie halten das Glasdach von "Goethes Garten": In der Nacht zum Montag sind sieben rund 22 Meter lange Stahlträger in Wetzlar eingetroffen und am Dienstagmorgen auf dem Schulbau montiert worden. Foto: Pascal Reeber

Mit Helm und Abstand: Bei der Besichtigung der Baustelle Goetheschule halten sich Planer, Projektverantwortliche und politische Mandatsträger an die Vorgaben im Kampf gegen Corona. Foto: Pascal Reeber

Mit Helm und Abstand: Bei der Besichtigung der Baustelle Goetheschule halten sich Planer, Projektverantwortliche und politische Mandatsträger an die Vorgaben im Kampf gegen Corona. Foto: Pascal Reeber

Bei Bedarf können im Foyer der neuen "Goethe" rund 200 weitere Zuschauer den Aufführungen in der Aula (rechts) folgen. Foto: Pascal Reeber

Bei Bedarf können im Foyer der neuen "Goethe" rund 200 weitere Zuschauer den Aufführungen in der Aula (rechts) folgen. Foto: Pascal Reeber

Wo heute viele Gerüste stehen, werden die Schüler später in "Goethes Garten" im Tageslicht ihre Pausen verbringen können. Das große Atrium befindet sich mitten im Schulbau. Foto: Pascal Reeber

Wo heute viele Gerüste stehen, werden die Schüler später in "Goethes Garten" im Tageslicht ihre Pausen verbringen können. Das große Atrium befindet sich mitten im Schulbau. Foto: Pascal Reeber

Der neuen Schule aufs Dach geschaut: Die sechs dunklen Stahlträger in der Mitte sind jeweils 22 Meter lang und werden einmal das gläserne Dach über "Goethes Garten" halten. Dahinter - der weiße Kasten am oberen Bildrand - ist die Technikzentrale 1 zu sehen. Foto: Pascal Reeber

Der neuen Schule aufs Dach geschaut: Die sechs dunklen Stahlträger in der Mitte sind jeweils 22 Meter lang und werden einmal das gläserne Dach über "Goethes Garten" halten. Dahinter - der weiße Kasten am oberen Bildrand - ist die Technikzentrale 1 zu sehen. Foto: Pascal Reeber

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