Romantik im Schnee

Zwei Herzen im frischgefallenen Schnee. Foto: Achim Wagner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Dieses Motiv gilt als Inbegriff der Romantik: zwei ineinander verschlungene, in den frischgefallenen Schnee gezeichnete Herzen. Doch dass sich in diesem Fall zwei Menschen einander ihrer Liebe versichert haben, ist eher unwahrscheinlich. "Ob das so beabsichtigt war, was auf dem Bild zu sehen ist?", fragt Achim Wagner, dem dieser Schnappschuss am Wetzlarer Kirschenwäldchen gelungen ist. "Wie auch immer, es hat ein Lächeln beim Betrachter ausgelöst", ergänzte er. Und nicht nur bei ihm.