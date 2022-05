Rory Gallaghers Blues-Rock im Kulturzentrum Franzis

Gerry McAvoy's Band of Friends zelebriert die Songs der Blues-Rock-Legende Rory Gallagher im Wetzlarer Franzis. Foto: Patrick Stein

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Wummernde Bassläufe, emotionale Gitarren-Soli und Drum-Beats, die einem den Atem rauben - das ist Blues-Rock in seiner reinsten Form, ohne viel Schnick-Schnack, ehrlich und erdig.

Bassist und Frontmann Gerry McAvoy versteht es, sein Publikum mit auf eine Reise in die Vergangenheit zu nehmen. Der gebürtige Nordire war über 20 Jahre Wegbegleiter einer wahren Gitarristen-Legende: Rory Gallagher. Jetzt war McAvoy mit seiner Band Gerry McAvoy's Band of Friends im Wetzlarer Franzis und brachte den Groove seines verstorbenen Freundes Gallagher auf die Bühne.

Dass die Band of Friends mehr als nur alte Cover-Songs des Blues-Rock-Gitarristen im Repertoire hat, zeigt ein Blick in die Diskografie. Die drei Musiker um McAvoy haben trotz ihrer zahlreichen Tourneen in den vergangenen zehn Jahren drei Studio-Alben herausgebracht.

Neben Bassist McAvoy gehört auch Rory Gallaghers ehemaliger Schlagzeuger Brendan O'Neill zur Band of Friends. Der Ire ersetzte 2019 den verstorbenen schottischen Drummer Ted McKenna, der ebenfalls lange mit Gallagher und McAvoy auf der Bühne stand. Komplettiert wird die aktuelle Besetzung von den Gitarristen und Sängern Paul Rose und Jim Kirkpatrick.

Fotos Gerry McAvoy's Band of Friends zelebriert die Songs der Blues-Rock-Legende Rory Gallagher im Wetzlarer Franzis. Foto: Patrick Stein Brendan O´Neill am Schlagzeug sorgt mit seinem technisch versierten Spiel für die Basis, auf der sich die Gitarristen austoben können. Foto: Patrick Stein "Gerry McAvoys Band of Friends" sorgte im Franzis für ausgelassene Stimmung. Foto: Patrick Stein Mit Blues-Rock Stücken von Rory Gallagher und eigenen Kompositionen sorgen die vier Musiker der "Gerry McAvoy´s Band of Friends" für eine ausgelassene Stimmung im Wetzlarer Franzis. Foto: Patrick Stein Jim Kirkpatrick spielt in der Band of Friends eine Rory-Gallagher Signature Fender Stratocaster, die dem geschundenen Originall der Gitarren-Legende bis ins Kleinste ähnelt. Foto: Patrick Stein "Gerry McAvoy´s Band of Friends" machte während ihrer Tour zum 25. Todestages der Gitarren-Legende Rory Gallagher auch Halt im Wetzlarer Franzis. Foto: Patrick Stein "Gerry McAvoy´s Band of Friends" sorgte mit ihren Eigenkompositionen und Stücken des Iren Rory Gallagher für Stimmung im Wetzlarer Franzis. Foto: Patrick Stein Jim Kirkpatrick, Sänger und Gitarrist der "Gerry McAvoy´s Band of Friends" griff bei einigen Songs auch zum Bottleneck und spielte Slide-Guitar-Soli. Foto: Patrick Stein 8

Rose wurde bereits zweimal zum besten Gitarristen Großbritanniens gekürt. Kirkpatrick zählt ebenfalls zu den Blues-Größen Englands und spielt seit Jahren in der Rock-Band FM.

Vor dicht gedrängtem Publikum - 120 Tickets wurden bereits im Vorverkauf ausgegeben, etliche weitere an der Abendkasse - gaben die vier Musiker im Franzis neben bekannten Stücken von Rory Gallagher auch Eigenkompositionen zum Besten, doch waren es die Songs der irischen Gitarren-Legende, die am meisten Anklang bei den Besuchern fanden.

Von Spannungsbogen in der Konzert-Dramaturgie keine Spur - direkt von Beginn an gaben die Künstler alles. Kirkpatrick und Rose entlockten abwechselnd ihren Fender-Stratocaster-Gitarren emotionale Blues-Soli gespickt mit allerlei technischen Raffinessen. Kirkpatrick griff bei Stücken wie "Cradle Rock" zum Bottleneck und das Publikum honorierte die Einlagen mit lautem Beifall.

RORY GALLAGHER Geboren 2. März 1948, gestorben 14. Juni 1995 Wichtiger irischer Blues-Rock- Gitarrist, Singer & Songwriter Zeitgenosse von Eric Clapton und Jimi Hendrix Zehn Studio-Alben und drei Live-Alben zu seinen Lebzeiten, postum weitere Alben erschienen Inspirierte viele Gitarristen, wie etwa Brian May und Slash Jimi Hendrix auf die Frage, wie es ist, der beste Gitarrist der Welt zu sein: "Sorry, I don´t know. Ask Rory Gallagher."

Das Publikum, das überwiegend aus Besuchern älterer Semester bestand, fieberte bereits vor Konzert-Beginn dem Auftritt entgegen. Einige waren aus Mainz, Wiesbaden oder Kassel angereist: "Wir haben Gerry und Brendan schon früher noch zusammen mit Rory Gallagher gesehen. Als wir hörten, dass die Band of Friends in Wetzlar spielt, war klar, da müssen wir hin", erzählte eine Frankfurterin.

Gallagher-Stücke wie "Tattoo'd Lady", "Follow me" und "Just hit Town" sorgten für eine ausgelassene Stimmung im Franzis. Die Besucher zelebrierten die teils minutenlangen Soli der Gitarristen, aber auch die treibenden Bass-Läufe von McAvoy. Zwischen die Lieder der irischen Musiker-Legende streuten die Künstler immer wieder eigene Kompositionen, wie etwa "Homeland" oder "The Man I am".

Im annähernd 15 Minuten langen Song "Million Miles away" stellte McAvoy seine Band-Mitglieder vor und diese gaben eine kurze Improvisation zum Besten - sogar O'Neill zeigte mit seinen ausgefeilten Fills, Breaks und Tempo-Wechseln, welche Klasse der erfahrene Drummer auch mit seinen 71 Jahren noch hat.

Zwischen den Stücken suchte Gerry McAvoy immer wieder den Kontakt zum Publikum durch die direkte Ansprache in gebrochenem Deutsch - für das er sich dann auch wieder entschuldigte. Eine längere Pause nach "Million Miles Away" wurde von mehreren Rufen aus der Menge nach dem Hit "Bad Penny" unterbrochen. Als sich die Musiker den Schweiß aus den Gesichtern gewischt hatten, kamen sie den Wünschen nach, was direkt mit Klatschen und Johlen aus dem Publikum gewürdigt wurde.

Kirkpatrick und Rose duellierten sich in der Solo-Sektion regelrecht, nachdem McAvoy das eingängige Bass-Solo mit technischer Raffinesse nochmals ausgeschmückt hatte. Ohne Pause gingen die vier Musiker mit dem Ausklingen des letzten Akkordes von "Bad Penny" in das Stück "Shadow Play" über.

Als Zugabe spielte die Band of Friends den Klassiker "Bullfrog Blues". Bei dem der Bassist sogar eine Frau aus dem Publikum zum Tanz auf die Bühne holte. McAvoy hatte versprochen: "We want to celebrate Rory's music and share it with our friends" und so endete der Abend mit einem zufriedenen Publikum, das sich noch lange an die ausgelassene Stimmung zu Ehren der irischen Musiker-Legende erinnern wird.