Rosen für die Tafel-Mitarbeiterinnen

Drei Damen (v.l.) des Zonta-Club Wetzlar bringen den Mitarbeiterinnen im Tafelladen der Wetzlarer Bahnhofstraße gelbe Rosen. Foto: Christof Mayer

WETZLAR - Mit einer gelben Rose ehren die Zonta Clubs weltweit jeweils am Weltfrauentag, 8. März, Frauen in Anerkennung ihrer Tätigkeiten.

In diesem Jahr hat sich der Zonta Club Wetzlar bei den Mitarbeiterinnen der Wetzlarer Tafel bedankt. Diakon Christof Mayer führte die drei Damen des Zonta-Clubs durch die Abteilungen der Tafel in Niedergirmes zu denen Tafelladen, Kleiderladen, Kleiderlager, Hauswirtschaft und Küche gehören, sowie durch den Tafelladen in der Bahnhofstraße und dem Lager auf der Bahnhofnordseite.