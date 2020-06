Rot als Mahnung einer Branche in den roten Zahlen

Jetzt teilen:

WETZLAR - Ob Kirmes oder Rockkonzert: Fast alle großen und auch viele kleine Veranstaltungen sind wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Feiern, tanzen oder tagen unter strengen Hygieneregeln? Schwer möglich. Und so steht vielen Unternehmen aus der Veranstaltungsbranche das Wasser bis zum Hals, die Auftragsbücher sind leer, die Finanzen im roten Bereich.

Rot - mit dieser Farbe hat die Branche am Montag deutschlandweit bei der "Night of Lights" auf ihre Lage hingewiesen. Auch in Wetzlar waren bekannte Veranstaltungsorte rot angestrahlt, darunter Stadthalle, Arena und Dom, aber auch andere bekannte Bauwerke wie das Neue Rathaus und der Leica-Kreisel. Foto: Pascal Reeber